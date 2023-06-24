"​​​​​​​حماس" تبارك عملية "قلنديا" وتزفُّ الشهيد "العجلوني"

باركت حركة المقاومة الإسلامية "حماس"، عملية إطلاق النار البطولية على حاجز قلنديا شمال القدس المحتلة، والتي نفذها الشهيد إسحاق العجلوني (17عامًا) فجر اليوم، مؤكدةً أنها رد طبيعي على جرائم الاحتلال الإسرائيلي وقطعان مستوطنيه، و"آخرها حرق البيوت والممتلكات في بلدة ترمسعيّا وتواصل اعتداءات المستوطنين الهمجية في عموم الضفة الغربية المحتلة، وتدنيس المساجد وحرق المصاحف، واستمرار الانتهاكات في المسجد الأقصى المبارك".

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وقال الناطق باسم حركة حماس عن مدينة القدس محمد حمادة في تصريح صحفي، اليوم السبت: "نزفُّ الشهيد المجاهد العجلوني، الذي ارتقى خلال عمليته البطولية، لنؤكّد أنّ اعتداءات الاحتلال المستعرة ضد شعبنا ومقدَّساتنا ستواجه بثبات ومقاومة صلبة تعرف طريقها نحو الحرية والاستقلال، وستخبر الأيامُ هذا الاحتلال المجرم ما قد جهله عن عزم مقاومينا وصلابة إرادتهم دفاعاً عن شعبنا وانتصاراً لمقدَّساتنا وفي مقدَّمتها المسجد الأقصى المبارك".

المصدر / فلسطين أون لاين