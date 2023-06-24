فلسطين أون لاين

آخر الأخبار

مركز حقوقي: تصاعد في حالات الاعتقال في الضفة على أيدي الأجهزة الأمنية

تباين آراء طلبة الثانوية العامة بفرعيه العلمي والأدبي تجاه امتحان اليوم

"​​​​​​​حماس" تبارك عملية "قلنديا" وتزفُّ الشهيد "العجلوني"

المرور: 19 إصابة في 54 حادث سير خلال الأسبوع الماضي

"بيان".. حرّرت قلب "بلال البرغوثي" من المؤبدات وسلمت أمرها للقدر

أسيران من جنين يدخلان عامًا جديدًا في سجون الاحتلال

حافلات من الداخل المحتل تصل لإسناد المقدسيّين أمام انتهاكات الاحتلال

كتل طلابية في بيرزيت تغلق حرم الجامعة رفضاً للاعتقال السياسي

تهريب منتجات الاحتلال الزراعية يكبّد مزارعي الضفة خسائر فادحة

بالبؤر الاستيطانية.. الاحتلال يسابق الزمن لسلب ما تبقى من أرضٍ فلسطينية

"​​​​​​​حماس" تبارك عملية "قلنديا" وتزفُّ الشهيد "العجلوني"

24 يونيو 2023 . الساعة 10:15 بتوقيت القدس
...
الشهيد إسحاق العجلوني

باركت حركة المقاومة الإسلامية "حماس"، عملية إطلاق النار البطولية على حاجز قلنديا شمال القدس المحتلة، والتي نفذها الشهيد إسحاق العجلوني (17عامًا) فجر اليوم، مؤكدةً أنها رد طبيعي على جرائم الاحتلال الإسرائيلي وقطعان مستوطنيه، و"آخرها حرق البيوت والممتلكات في بلدة ترمسعيّا وتواصل اعتداءات المستوطنين الهمجية في عموم الضفة الغربية المحتلة، وتدنيس المساجد وحرق المصاحف، واستمرار الانتهاكات في المسجد الأقصى المبارك".

اقرأ أيضاً: شهيد فلسطيني وإصابة عدد من جنود الاحتلال بعملية إطلاق نار عند حاجز قلنديا

وقال الناطق باسم حركة حماس عن مدينة القدس محمد حمادة في تصريح صحفي، اليوم السبت: "نزفُّ الشهيد المجاهد العجلوني، الذي ارتقى خلال عمليته البطولية، لنؤكّد أنّ اعتداءات الاحتلال المستعرة ضد شعبنا ومقدَّساتنا ستواجه بثبات ومقاومة صلبة تعرف طريقها نحو الحرية والاستقلال، وستخبر الأيامُ هذا الاحتلال المجرم ما قد جهله عن عزم مقاومينا وصلابة إرادتهم دفاعاً عن شعبنا وانتصاراً لمقدَّساتنا وفي مقدَّمتها المسجد الأقصى المبارك".

 

المصدر / فلسطين أون لاين
إعلان الثانوية العامة صفحات داخلية إعلان الثانوية العامة صفحات داخلية
#حماس #حاجز قلنديا #عملية فدائية #الشهيد العجلوني

تعليق عبر الفيس بوك

متعلقات

الأكثر قراءة