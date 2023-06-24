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"فاغنر" تعلن سيطرتها على المقر العام لقيادة الجيش الروسي في "روستوف"

24 يونيو 2023 . الساعة 09:07 بتوقيت القدس
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ائد مجموعة فاغنر، الروسية، يفغيني بريغوجين- أرشيف

أعلن قائد مجموعة فاغنر، الروسية، يفغيني بريغوجين، صباح اليوم السبت، أنه دخل المقر العام لقيادة الجيش الروسي في مدينة روستوف الذي يشكل مركزا أساسيا للهجوم الروسي على أوكرانيا، وسيطر على مواقع عسكرية من ضمنها مطار.

وقال في مقطع فيديو نشر على تلغرام: "إننا في المقر العام، إنها الساعة 7,30 صباحا"، مضيفا أن "المواقع العسكرية في روستوف تحت السيطرة بما فيها المطار" فيما كان رجال ببدلات عسكرية يسيرون خلفه.

وأعلن رئيس بلدية موسكو سيرغي سوبيانين، السبت، اتخاذ تدابير "لمكافحة الإرهاب" في العاصمة الروسية بعدما توعد قائد مجموعة فاغنر، يفغيني بريغوجين، بإطاحة القيادة العسكرية، كما أعلنت سلطات منطقتي روستوف المجاورة لأوكرانيا وليبيتسك اتخاذ تدابير أمنية مشددة.

وفي جنوب روسيا، دُعي السكان في منطقة روستوف التي تؤكد مجموعة فاغنر أنها دخلتها، للزوم منازلهم.

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وكتب حاكم المنطقة فاسيلي غولوبيف على تلغرام: "القوات الأمنية تتخذ كل الإجراءات اللازمة لضمان سلامة سكان المنطقة، أطلب من الجميع التزام الهدوء وعدم مغادرة المنازل إلا للضرورة"، وبعد ذلك؛ وأفادت منشورات وصور على الإنترنت عن وجود مسلحين عند مشارف مبانٍ رسمية.

كذلك أعلن حاكم منطقة ليبيتسك على مسافة 420 كلم من موسكو اتخاذ "تدابير أمنية معززة".

وأكد بريغوجين عزمه على الإطاحة بوزير الدفاع سيرغي شويغو ورئيس هيئة الأركان فاليري غيراسيموف اللذين اتهمها بإعطاء الأوامر بقصف قواته وبالتضحية بعشرات آلاف من رجال مجموعته في أوكرانيا.

المصدر / وكالات
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#الجيش الروسي #القوات الروسية #فاغنر

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