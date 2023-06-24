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الطقس: أجواء حارة نسبياً حتى الثلاثاء المقبل

24 يونيو 2023 . الساعة 08:12 بتوقيت القدس
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مدينة غزة (أرشيف)

أفادت دائرة الأرصاد الجوية، بأن الجو يكون، اليوم السبت، حارا نسبيا إلى حار ويطرأ ارتفاع طفيف آخر على درجات الحرارة، بحيث تصبح أعلى من معدلها العام بحدود 3 درجات مئوية، والرياح شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة، والبحر خفيف ارتفاع الموج.

طقس السبت 24 يونيو

وهذه الليلة: يكون الجو صافيا ولطيفا في المناطق الجبلية ودافئا في بقية المناطق، والرياح شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة، والبحر خفيف ارتفاع الموج.

طقس الأحد 25 يونيو

أما يوم غد الأحد، يكون الجو حارا نسبيا إلى حار، ولا يطرأ تغيير يذكر على درجات الحرارة، لتبقى أعلى من معدلها العام بحدود 3 درجات مئوية، والرياح شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة، والبحر خفيف ارتفاع الموج.

طقس الاثنين 26 يونيو

أما الاثنين المقبل، يكون الجو حارا نسبيا إلى حار، ويطرأ انخفاض طفيف على درجات الحرارة لتبقى أعلى من معدلها العام بحدود درجتين مئويتين، والرياح شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة، والبحر خفيف ارتفاع الموج.

طقس الثلاثاء 27 يونيو

ويوم الثلاثاء، يكون الجو حارا نسبيا إلى حار، ولا يطرأ تغيير على درجات الحرارة، لتبقى أعلى من معدلها العام بحدود درجتين مئويتين، والرياح شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة، والبحر خفيف ارتفاع الموج.

وحذرت الأرصاد الجوية، المواطنين من خطر التعرض لأشعة الشمس المباشرة لفترة طويلة، خاصة في ساعات الذروة، كذلك من خطر إشعال النار في المناطق التي تكثر فيها الأعشاب الجافة.

المصدر / فلسطين أون لاين
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#الطقس

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