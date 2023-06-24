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عشرات المفقودين بغرق قارب للمهاجرين قرب جزيرة إيطالية

24 يونيو 2023 . الساعة 06:43 بتوقيت القدس
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صورة ارشيفية

قالت المتحدثة باسم المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين في إيطاليا، "كيارا كاردوليتي" :"إن نحو 40 شخصا باتوا في عداد المفقودين بعد غرق قارب يستقله مهاجرين، الخميس، قبالة جزيرة لامبيدوسا الإيطالية الصغيرة".

وكتبت كاردوليتي في تغريدة على صفحتها على موقع "تويتر" " أن بين المفقودين مولودا جديدا واحدا على الأقل".

من جانبه، قال المتحدث باسم المنظمة الدولية للهجرة، فلافيو دي جياكومو، إن القارب الذي أبحر من تونس كان يقل مهاجرين من أفريقيا جنوب الصحراء.

وتقع تونس على بعد أقل من 150 كلم من جزيرة لامبيدوسا الإيطالية التي تشكل منذ فترة طويلة نقطة انطلاق للمهاجرين ومعظمهم من دول أفريقيا جنوب الصحراء، بحثا عن حياة أفضل في أوروبا.

وفقا لآخر الأرقام الصادرة عن وكالة اللاجئين التابعة للأمم المتحدة، وصل 51,215 مهاجرا بشكل غير قانوني عن طريق البحر إلى إيطاليا حتى الآن هذا العام، بزيادة أكثر من 150 في المئة عن العام الماضي، نصفهم تقريبا من تونس والباقون من ليبيا.

المصدر / وكالات
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