"تظهر داخل فمك".. 9 علامات لمرض السكري

يمكن أن يستمر مرض السكري دون اكتشافه لسنوات عديدة، وذلك لأن في أغلب الأحيان تكون الأعراض غامضة ولا تجعلك بالضرورة تشعر بالمرض.

ومن المثير للاهتمام أن حالة السكر في الدم تحفز أيضًا ظهور العلامات الأولى داخل فمك.

وتعد رائحة الفم الكريهة وجفاف الفم من العلامات الحمراء والتحذيرية التي تظهر في الفم وتشير إلى أن الشخص يعاني من مرض السكري.

ولهذا السبب يجب على الأشخاص استشارة طبيب الأسنان مرتين في السنة على الأقل لإجراء الفحوصات والتنظيف.

ومن المهم أيضًا أن تكون على دراية بأي تغييرات في الفم، لذا إذا لاحظت أي شيء غير مرغوب فيه، يجب استشارة الطبيب فورا.

العلامات التي تشير إلى حالة السكر في الدم:

• نزيف اللثة

• التهاب اللثة

• مرض في اللثة

• رائحة الفم الكريهة

• فقدان الأسنان

• الفم الجاف

• القلاع الفموي

• رائحة نفس برائحة الفواكه

• الالتهابات الفطرية في الفم.

وقد يكون النزيف والتهاب اللثة من أعراض أمراض اللثة التي تكون سائدة لدى الأشخاص الذين يعانون من حالات كامنة، مثل مرض السكري.

وإذا كنت مصابًا بالسكري، فمن المرجح أن تعاني من أمراض اللثة “هو التهاب في اللثة والعظام حول أسنانك.”

ويمكن أن تؤدي أمراض اللثة إلى مزيد من العلامات التحذيرية، بما في ذلك رائحة الفم الكريهة وحتى فقدان الأسنان.

وهناك علامة أخرى وهي جفاف الفم، ما قد يجعلك أكثر عرضة للتقرح وتسوس الأسنان.

علاوة على ذلك، أنت أيضًا عرضة للإصابة بمرض القلاع الفموي لأنه يؤثر على الطريقة التي يحارب بها جسمك الالتهابات.

وهذا يعرض لثتك لخطر الالتهاب بسبب البكتيريا التي تعيش في البلاك.

وتعد رائحة الفم الكريهة هي إحدى العلامات الرئيسية لمرض السكري التي تشير إلى حالة تهدد الحياة.

ويمكن أن تكون رائحة الفم الكريهة علامة على الإصابة بالحماض الكيتوني السكري، وهي حالة خطيرة ومهددة للحياة، حيث يكون مستوى السكر في الدم مرتفعًا جدًا لدرجة أنه يبدأ في التحول إلى حامضي.

وآخر علامة يجب الانتباه لها هي الالتهابات الفطرية في الفم، بالإضافة إلى أن الفحوصات المنتظمة تمكن أطباء الأسنان من مراقبة أي تغيرات عن طريق الفم.

المصدر / وكالات