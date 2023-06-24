إصابة جندي إسرائيلي بعملية إطلاق نار تستهدف حاجز قلنديا

استشهد شاب فلسطيني فجر اليوم السبت برصاص قوات الاحتلال الاسرائيلي بعد خوضه اشتباكا مسلحا على حاجز قلنديا العسكري شمال مدينة القدس المحتلة.

وبحسب وسائل إعلام عبرية، فإن فلسطيني وصل من جهة الضفة الغربية إلى الحاجز، وفتح النار تجاه حراس الأمن بالمكان، ما أدى لإصابة أحدهم بجروح طفيفة في يده وتم نقله الى مسشتفى "هداسا عين كارم" لتلقي العلاج.

ووفقا لمصادر محلية فإن عددا من سيارات الإسعاف التابعة "لنجمة داوود" هرعت إلى المكان لنقل الاصابات، مشيرة إلى أن قوات الاحتلال أعلنت حالة الاستنفار وقامت بنشر قواتها في المكان.

المصدر / فلسطين أون لاين