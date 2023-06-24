"فيفا" يعلن مكان إقامة كأس العالم للأندية 2025 بالنظام الجديد

أعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا)، خلال اجتماع عقده عبر تقنية الاتصال بالفيديو من مقره في مدينة زيوريخ السويسرية، الجمعة 23 يونيو 2023، منح الولايات المتحدة حق استضافة أول نسخة من كأس العالم للأندية 2025 الموسّعة والتي ستشمل 32 فريقًا،

وجاء في بيان للهيئة الدولية "أخذت عملية اختيار المضيف في الاعتبار متطلبات البنية التحتية والخدمات، فضلاً عن الأهداف الإستراتيجية الأوسع للبطولة"، علمًا أن الولايات المتحدة تستضيف الى جانب كندا والمكسيك كأس العالم 2026 بمشاركة 48 منتخبًا بدلا من 32.

وأضاف "تم التوصل إلى القرار بناء على مكانة الولايات المتحدة كرائدة دائمة في تنظيم الأحداث العالمية ولأنه سيسمح لفيفا بزيادة التضافر قبل كأس العالم 2026، لصالح البطولتين وتطوير كرة القدم في منطقة أميركا الشمالية"، وتابع أنه سيعلن في وقت لاحق عن المواعيد والملاعب المضيفة وجدول المباريات.

من جهته، اعتبر رئيس الاتحاد الدولي جاني إنفانتينو أن "مونديال الأندية 2025 سيكون قمة النخبة الكروية على صعيد الأندية المحترفة للرجال، ومع وجود البنية التحتية المطلوبة جنبًا إلى جنب مع الاهتمام المحلي الهائل، فإن الولايات المتحدة هي المضيف المثالي لإطلاق هذه البطولة العالمية الجديدة".

وصادق "فيفا" في كانون الأول/ديسمبر الماضي على رفع عدد الأندية المشاركة في مونديال الأندية إلى 32 اعتبارًا من نسخة 2025 وأعلن مطلع العام الحالي عن كيفية توزيعها بحسب القارات.

وحصل الاتحاد الأوروبي على العدد الأكبر مع 12 ناديًا، وأربعة لكل من الاتحاد الآسيوي والأفريقي وكونكاكاف (أميركا الشمالية والوسطى وجزر الكاريبي)، وستة لكونميبول (اتحاد أميركا الجنوبية)، مقعد للاتحاد الأوقياني، بالإضافة إلى ناد من البلد المضيف.

وتستضيف المملكة العربية السعودية كأس العالم للأندية 2023 للمرة الأولى في أواخر العام الحالي بموجب النظام الحالي بمشاركة سبعة أندية.

المصدر / وكالات