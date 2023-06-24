الطقس: أجواء صيفية اعتيادية خلال الأيام القادمة

توقعت دائرة الأرصاد الجوية أن يكون الجو خلال الايام القادمة صيفيا اعتياديا بلا موجات حارة أو تقلبات جوية، ولن يطرا اي تقلبات جوية خلال الأيام القادمة، علما بأن الصيف قد بدأ فلكيا قبل يومين، ومن المتوقع أن يرافقنا ل ثلاثة أشهر.

ووفقا للأرصاد الجوية، فيكون الجو اليوم السبت حاراً نسبياً إلى حار ويطرأ ارتفاع طفيف آخر على درجات الحرارة بحيث تصبح أعلى من معدلها العام بحدود 4 درجات مئوية، الرياح شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة والبحر خفيف ارتفاع الموج.

أما يوم الأحد، فيكون الجو حاراً نسبياً إلى حار ولا يطرأ تغير يذكر على درجات الحرارة لتبقى أعلى من معدلها العام بحدود 4 درجات مئوية، الرياح شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة والبحر خفيف ارتفاع الموج.

المصدر / فلسطين أون لاين