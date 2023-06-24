واشنطن: موقفنا من توسع الاستيطان في الضفة لم يتغير

جددت الولايات المتحدة الامريكية، الجمعة، معارضتها توسيع الاحتلال الاسرائيلي رقعة المستوطنات، مؤكدة أن موقفها في هذا الشأن "لم يتغير".

وقال منسق الاتصالات بمجلس الأمن القومي الأمريكي "جون كيربي"، في تصريحات صحافية، "كنا دائما واضحين أننا لا ندعم توسع النشاط الاستيطاني الإسرائيلي، وهذا الموقف لم يتغير".

وأضاف أن واشنطن "اطلعت على تقارير عن تعرض مواطنين أمريكيين للخطر في الضفة الغربية"، مشيرا إلى أن الإدارة الأمريكية “تتواصل مع حكومة الاحتلال الإسرائيلية في هذا الشأن".

وكانت واشنطن قد كشفت مرارا عن معارضتها لتوسيع رقعة الاستيطان الإسرائيلية، باعتباره سلوكا أحاديا يقف عائقا أمام حل الدولتين.

المصدر / وكالات