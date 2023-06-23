النائب حلايقة تدعو لإطلاق يد المقاومة بكافة أشكالها لردع الاحتلال ومستوطنيه

دعت النائب سميرة حلايقة إلى إطلاق يد المقاومة بكافة أشكالها بالضفة الغربية لردع الاحتلال واعتداءات مستوطنيه.

وقالت حلايقة إن المستوطنين هم الذراع الأطول في تنفيذ مخططات حكومة الاحتلال لقهر الفلسطينيين وترويعهم والنيل منهم.

وأوضحت أن المستوطنين ينفذون الخطط الإجرامية بدعم وحماية ومساندة من جنود الاحتلال، بل ويعتمد الجيش عليهم في زيادة الجرائم التي لا ينفذها الجيش مثل عمليات القتل وإحراق الممتلكات وعمليات الخطف والتنكيل.

وأضافت: "كل هذه الجرائم تقع تحت سمع وبصر الجيش في تكميل لدوره، وللأسف يتم نسبها إلى مجهولين".

وأردفت: "إن هذه الجرائم لا تجد من يوقفها في ظل كشف ظهر الشعب وتركهم بلا حماية أو توفير وسائل الدفاع عن النفس من قبل السلطة الفلسطينية".

وأكدت على أن الواجب على السلطة الدفاع عن أبناء الشعب الفلسطيني وحمايتهم من الاستباحة والقهر اليومي الممارس عليه، وإطلاق يد المقاومة بكافة أشكالها لردع الاحتلال ومستوطنيه.

وتشهد الضفة الغربية هجمات للمستوطنين على منازل المواطنين وحرق لممتلكاتهم ومركباتهم وأراضيهم، بمساندة وحماية قوات جيش الاحتلال.

وتصدى الأهالي لهجمات المستوطنين وأجبروهم على التراجع في مناطق مختلفة من بلدات وقرى الضفة.

وأكدت حركة "حماس" على أنّ الجرائم البشعة التي ارتكبها المستوطنون لن ترهب شعبنا ولن تكسر إرادته، وستكون مقاومتنا أمينة في الدفاع عن شعبنا ورد العدوان بكل الوسائل.

ودعت إلى تشكيل لجان حماية شعبية في كل المناطق لصد عدوان وجرائم المستوطنين، وتحشيد كل الجهود للدفاع عن المدن والقرى والممتلكات، مطالبة السلطة بأخذ دورها في حماية شعبنا أمام إرهاب المستوطنين، والتوقف عن كل السياسات المناقضة لثورتنا في وجه إجرام الاحتلال وحكومته اليمينية المتطرفة.

المصدر / فلسطين أون لاين