المغرب يقرر تأجيل "منتدى النقب" بسبب الاستيطان الإسرائيلي

أعلن وزير الخارجية المغربي، ناصر بوريطة، اليوم الجمعة، أن مؤتمر "منتدى النقب" الذي كان من المفترض أن ينعقد مطلع تموز/يوليو المقبل، سيؤجل إلى ما بعد الصيف.

وذكرت صحيفة "يديعوت أحرونوت" العبرية، اليوم الجمعة، أن الإعلان جاء، بعد أن بعثت الولايات المتحدة رسائل هذا الأسبوع بتأجيل المؤتمر، على خلفية موافقة حكومة الاحتلال الإسرائيلي على خطة بناء حوالي أربعة آلاف و500 وحدة سكنية في المستوطنات.

وأكد بوريطة أن "منتدى النقب"، الذي كان من المقرر عقده في بداية يوليو في المغرب، سيتم تأجيله إلى ما بعد الصيف.

وعقد المنتدى لقاءً له في أبو ظبي، حيث بحث المشاركون التعاون بين الدول الأعضاء فيه، في ما يتعلق بمجالات الأمن الإقليمي والسياحة والأمن الغذائي والأمن المائي والتعليم والتسامح والصحة، وكان يفترض عرض المشاريع حول هذه القضايا عند انعقاد المنتدى في المغرب.

وكان من المقرر أن يعقد الاجتماع في 25 حزيران/ يونيو الجاري، لكن المغاربة طلبوا من الولايات المتحدة مرة أخرى تأجيل الاجتماع، بسبب عطلة عيد الأضحى، على أن يعقد الشهر المقبل، بحسب مسؤولين مطلعين.

و"منتدى النقب" هو اجتماع لوزراء خارجية الولايات المتحدة ودولة الاحتلال الإسرائيلي والإمارات والبحرين والمغرب ومصر.

وبادر إليه وزير خارجية الاحتلال الإسرائيلي السابق، يائير لبيد، وعُقد لأول مرة في النقب المحتل العام الماضي، وتقرر حينها عقد اجتماعات مشابهة سنويا.

المصدر / فلسطين أون لاين