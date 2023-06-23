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فصائل المقاومة: تدنيس المستوطنين للمساجد تسعير للحرب الدينية

23 يونيو 2023 . الساعة 21:01 بتوقيت القدس
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فصائل المقاومة: تدنيس المستوطنين للمساجد تسعير للحرب الدينية

قالت فصائل المقاومة الفلسطينية إن تدنيس المسجد الأقصى ومسجد عوريف وتمزيق المصاحف إجرام صهيوني متواصل يمثل تسعير للحرب الدينية التي ستكون مآلاتها وخيمة على الاحتلال.

وأضافت الفصائل في تصريح تلقى موقع نسخة عنه: "هذا السلوك العدواني الخطير لا يمكن قبوله من أبناء شعبنا وأمتنا وندعو للمزيد من الرباط في ساحات الأقصى والتكاتف في مواجهة المتطرفين الصهاينة وعدوانهم على المقدسات وتدنيس حرماتها".

وحيت الفصائل أبطال المقاومة، قائلة: "عهدنا بهم ألا تمر هذه الجرائم مرور الكرام، لذلك ندعو لتصعيد كل وسائل وأدوات المقاومة في وجه الاحتلال وتدفيعه ثمن عدوانه".

المصدر / فلسطين أون لاين
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