تواصل المواجهات في عدة مناطق بالضفة الغربية 

تواصلت المواجهات في عدة مناطق بالضفة الغربية بين الشبان الفلسطينيين وقوات الاحتلال مساء اليوم الجمعة.

وأصيب طفل يبلغ من العمر "5 سنوات" في عينه برصاصةٍ مطاطية أطلقتها قوات الاحتلال عند مدخل قرية "بزاريا" شمال مدينة نابلس.

وصادرت قوات الاحتلال تسجيلات الكاميرات من ضاحية "ذنابة" شرق طولكرم عقب إطلاق نارٍ استهدف مستوطنة "أفني حيفتس".

واندلعت مواجهات بني شبان وقوات الاحتلال قرب مدخل قرية "النبي صالح" شمال غرب رام الله.

وبدأ الأهالي والمقاومون في مخيم جنين بتركيب "شوادر" في مخيم جنين لتغطية مساحاتٍ واسعة وحماية المقاومين المشتبكين من القناصة وطيران الاحتلال.

وشرع المستوطنون اليوم الجمعة، بإخلاء البؤرة الاستيطانية التي أقاموها على قرية "أم صفا" شمال غرب رام الله.

وجاءت عملية الإخلاء عقب مواجهاتٍ عنيفة اندلعت منذ الليلة الماضية بين الشبان الفلسطينيين من جانب وقوات الاحتلال والمستوطنين من جانبٍ آخر، حيث أجبرت تلك المواجهات على إخلاء المستوطنين للبؤرة الاستيطانية.

وفي وقتٍ سابقٍ من اليوم الجمعة، اندلعت مواجهات بعد ظهر اليوم الجمعة مع قوات الاحتلال ومستوطنيه في مناطق متفرقة بالضفة الغربية، بعد انطلاق مسيرات مناهضة للاستيطان.

ففي نابلس، أدى عشرات المواطنين صلاة الجمعة قبالة جبل صبيح في بلدة بيتا، أعقبها انطلاق مسيرة نحو بؤرة "إيفتار" الاستيطانية المقامة على الجبل، مؤكدين على رفضهم إعادة البؤرة الاستيطانية أو شرعنتها، وأنهم سيواجهونها بصدورهم العارية.

واندلعت مواجهات بين الشبان وقوات الاحتلال على جبل صبيح أطلقت خلالها قوات الاحتلال وابلا من قنابل الغاز السام والرصاص المطاطي، ما أدى لإصابة عدد من المواطنين بالاختناق بالغاز السام.

وأشعل شبان الإطارات المطاطية قرب البؤرة الاستيطانية المقامة على جبل صبيح في بلدة بيتا جنوب نابلس، بعد وصول مستوطنين إليها.

وأفادت جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني أن طواقمها تعاملت مع 10 إصابات خلال المواجهات مع الاحتلال في جبل صبيح ببلدة بيتا جنوب نابلس.

واندلعت مواجهات أخرى في بلدة بيت دجن شرق نابلس، أطلقت خلالها قوات الاحتلال قنابل الغاز تجاه الشبان في المسيرة الأسبوعية المناهضة للاستيطان.

وقمعت قوات الاحتلال المسيرة الرافضة لإغلاق مدخل بلدة بيت دجن منذ عدة سنوات، ومطالبة بوقف الاستيطان على أراضي القرية.

وأوضحت جمعية ‏الهلال الأحمر الفلسطيني أن طواقمها تعاملت مع 5 إصابات خلال المواجهات مع الاحتلال في بيت دجن.‏

واقتحم عشرات المستوطنين بلدة قريوت جنوب نابلس، بحماية قوات الاحتلال وداهموا منطقة نبع قريوت وأدوا رقصات استفزازية في المكان.

واندلعت مواجهات مع قوات الاحتلال في قريوت، أطلق خلالها جنود الاحتلال قنابل الغاز صوب المواطنين ومساكنهم، ما أدى لإصابة عدد منهم بالاختناق.

وفي قلقيلية، اندلعت مواجهات بين شبان وقوات الاحتـلال في بلدة كفر قدوم شرق قلقيلية، بعد مسيرة مناهضة للاستيطان انطلقت من مسجد عمر بن الخطاب وسط القرية، مطالبة بفتح شارع القرية الرئيسي المغلق منذ 20 عاما.

وقمعت قوات الاحتلال المشاركين في المسيرة، وأطلق جنود الاحتلال الرصاص المعدني، وقنابل الغاز السام صوب المشاركين في المسيرة، ما أدى لإصابة عدد من المواطنين خلال قمع مسيره كفر قدوم.

وتشهد مناطق متفرقة في الضفة الغربية والقدس فعاليات أسبوعية مناهضة للاستيطان، يتخللها مواجهات مع قوات الاحتلال التي تطلق الرصاص الحي والمطاطي وقنابل الغاز السام صوب المواطنين.

وتواصلت أعمال المقاومة في الضفة الغربية والقدس المحتلة خلال الأسبوع الماضي، وأسفرت عن مقتل 4 مستوطنين وإصابة 21 آخرين بينهم جنود، بينما استشهد 15 فلسطينياً.

وخلال الفترة الممتدة ما بين 16-06-2023 حتى 22-06-2023، وثق مركز المعلومات الفلسطيني “معطي” 269 عملاً مقاوماً، بينها 38 عملية إطلاق نار.

المصدر / فلسطين أون لاين