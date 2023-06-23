القرآن_يدنس .. مغردون يتفاعلون بغضب مع جريمة المستوطنين في رام الله

خاص فلسطين أون لاين

تفاعل مغردون بغضب عبر مواقع التواصل الاجتماعي مع جريمة إحراق المستوطنين للقرآن الكريم بعد اقتحامهم مسجدا في بلدة ترمسعيا شمالي مدينة رام الله.

وغردوا على وسم #القرآن_يدنس، بعدما هاجم مئات المستوطنين، عصر الأربعاء الماضي، قرية ترمسعيا وأطلقوا الرصاص الحي مما أدى لاستشهاد مواطن وإصابة عددٍ آخر، وحرق عشرات المنازل والمركبات، والاعتداء على مسجد في البلدة وتدنيسه بالكلاب وكسر نوافذه وتمزيق نسخ من القرآن الكريم.

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وفي يلي عدد من التغريدات التي نشرها الناشطون والمغردون على موقع تويتر الأكثر تفاعلا حول الجريمة:

هذا المشهد في هذه الليلة يلزمه ثأر مقدّس#القرآن_يدنس pic.twitter.com/DcpMTS8PFR — بنان الطنطاوي (@B_attantawy) June 22, 2023

#القرآن_يدنس

مستوطنون يمزقون المصاحف في أحد مساجد قرية عوريف جنوب نابلس خلال هجومهم المستمر على القرية.

تمزيق المصحف يندرج ضمن الحرب الدينية المستمرة بقيادة المستوطنين ودعم كامل من حكومة الاحتلال والتي تستهدف الأقصى والقدس وكل فلسطين

أيها المسلمون مساجدكم تستباح ومصحفكم يدنس😓 pic.twitter.com/K61ui1Xgxa — Anas Noor (@AnasAyash250) June 22, 2023

ياااا أحرااار.. اثأروا لكتاب الله ! ☝️

مستوطنون يدخلون مسجد في نابلس بالكلاب ويمزقون المصاحف فيه 😡😡

#القرآن_يدنس#اغضب 🔥 pic.twitter.com/a3bJQxZoqB — حسن عمران أبو السعيد (@snmrnbwlsyd1) June 22, 2023

لم يكتفي المستوطنون بنجاستهم عند دخولهم مقدساتنا، بل يزيدون النجاسة ويدخلون المساجد بالكلاب.

لم يقف الأمر عند مظاهر التدنيس هذه بل ويمزقون كتابنا المقدس، فمن يثأر لبيوت الله وكتابنا المقدس؟ #القرآن_يدنس — Maisara Yousef (@maisara095) June 22, 2023

انتهاكات خطيرة للمستوطنين ضد كتاب الله والمقدسات الإسلامية••



أبطال #عرين_الأسود قادمون وسيثأرون لكتاب الله#القرآن_يدنس pic.twitter.com/64yyqYy748 — أميرة النحال #غزة (@AlnahhalAmira) June 23, 2023

المستوطنون المجرمون يدنسون المساجد بالكلاب و يمزقون القرآن !!!

أكملوا نومكم أيها المسلمون

لا بأس!

والله ان غضب الله قادم و قد اقترب

ناموا ناموا ولا تستيقظوا !!!#القرآن_يدنس#القران_الكريم pic.twitter.com/HNYBTsehs9 — Anas Noor (@AnasAyash250) June 22, 2023

بعد مشاهد تدنيس أحد المساجد في قرية عوريف في نابلس.. بالكلاب والدوس على المصاحف..

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استمع لما قاله الشيخ كشك عن حربنا مع اليهود#القرآن_يدنس pic.twitter.com/kKHaXJtWti — أحمد منصور (@abohussam) June 22, 2023

المشهد المشين الصعب في قرية عوريف جنوب نابلس

من طغيان المستوطنين وسطوتهم ونجاستهم لا يمكن تخطّيها بسهولة

لا يمكن تخطيها بتاتاً

المشهد قاهر

ما هذه الحرقة ياالله !!!#القرآن_يدنس pic.twitter.com/SHXOkmKdQK — آية أبوطاقية #فلسطين (@aya_taqiya) June 22, 2023

السادة حضرة العلماء والدعاة

السادة هيئات العلماء والمشايخ في عالمنا العربي والإسلامي.. هل وصلكم خبر تدنيس كتاب ربنا جل جلاله في #فلسطين على أيدي المحتلين الغاصبين



فقد أقدم عدد من المستوطنين بالاعتداء على مسجد في مدينة #نابلس دخلوه بالكلاب ومزقوا فيه المصاحف. #القرآن_يدنس pic.twitter.com/RJwBQtGbJK — 👑 Ranin 🌟 (@Ranin34410) June 22, 2023

المصدر / فلسطين أون لاين