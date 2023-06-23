القرآن_يدنس .. مغردون يتفاعلون بغضب مع جريمة المستوطنين في رام الله

تفاعل مغردون بغضب عبر مواقع التواصل الاجتماعي مع جريمة إحراق المستوطنين للقرآن الكريم بعد اقتحامهم مسجدا في بلدة ترمسعيا شمالي مدينة رام الله.
وغردوا على وسم #القرآن_يدنس، بعدما هاجم مئات المستوطنين، عصر الأربعاء الماضي، قرية ترمسعيا وأطلقوا الرصاص الحي مما أدى لاستشهاد مواطن وإصابة عددٍ آخر، وحرق عشرات المنازل والمركبات، والاعتداء على مسجد في البلدة وتدنيسه بالكلاب وكسر نوافذه وتمزيق نسخ من القرآن الكريم.
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وفي يلي عدد من التغريدات التي نشرها الناشطون والمغردون على موقع تويتر الأكثر تفاعلا حول الجريمة:
هذا المشهد في هذه الليلة يلزمه ثأر مقدّس#القرآن_يدنس pic.twitter.com/DcpMTS8PFR— بنان الطنطاوي (@B_attantawy) June 22, 2023
#القرآن_يدنس— Anas Noor (@AnasAyash250) June 22, 2023
مستوطنون يمزقون المصاحف في أحد مساجد قرية عوريف جنوب نابلس خلال هجومهم المستمر على القرية.
تمزيق المصحف يندرج ضمن الحرب الدينية المستمرة بقيادة المستوطنين ودعم كامل من حكومة الاحتلال والتي تستهدف الأقصى والقدس وكل فلسطين
أيها المسلمون مساجدكم تستباح ومصحفكم يدنس😓 pic.twitter.com/K61ui1Xgxa
ياااا أحرااار.. اثأروا لكتاب الله ! ☝️— حسن عمران أبو السعيد (@snmrnbwlsyd1) June 22, 2023
مستوطنون يدخلون مسجد في نابلس بالكلاب ويمزقون المصاحف فيه 😡😡
#القرآن_يدنس#اغضب 🔥 pic.twitter.com/a3bJQxZoqB
لم يكتفي المستوطنون بنجاستهم عند دخولهم مقدساتنا، بل يزيدون النجاسة ويدخلون المساجد بالكلاب.— Maisara Yousef (@maisara095) June 22, 2023
لم يقف الأمر عند مظاهر التدنيس هذه بل ويمزقون كتابنا المقدس، فمن يثأر لبيوت الله وكتابنا المقدس؟ #القرآن_يدنس
انتهاكات خطيرة للمستوطنين ضد كتاب الله والمقدسات الإسلامية••— أميرة النحال #غزة (@AlnahhalAmira) June 23, 2023
أبطال #عرين_الأسود قادمون وسيثأرون لكتاب الله#القرآن_يدنس pic.twitter.com/64yyqYy748
المستوطنون المجرمون يدنسون المساجد بالكلاب و يمزقون القرآن !!!— Anas Noor (@AnasAyash250) June 22, 2023
أكملوا نومكم أيها المسلمون
لا بأس!
والله ان غضب الله قادم و قد اقترب
ناموا ناموا ولا تستيقظوا !!!#القرآن_يدنس#القران_الكريم pic.twitter.com/HNYBTsehs9
بعد مشاهد تدنيس أحد المساجد في قرية عوريف في نابلس.. بالكلاب والدوس على المصاحف..— أحمد منصور (@abohussam) June 22, 2023
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استمع لما قاله الشيخ كشك عن حربنا مع اليهود#القرآن_يدنس pic.twitter.com/kKHaXJtWti
المشهد المشين الصعب في قرية عوريف جنوب نابلس— آية أبوطاقية #فلسطين (@aya_taqiya) June 22, 2023
من طغيان المستوطنين وسطوتهم ونجاستهم لا يمكن تخطّيها بسهولة
لا يمكن تخطيها بتاتاً
المشهد قاهر
ما هذه الحرقة ياالله !!!#القرآن_يدنس pic.twitter.com/SHXOkmKdQK
السادة حضرة العلماء والدعاة— 👑 Ranin 🌟 (@Ranin34410) June 22, 2023
السادة هيئات العلماء والمشايخ في عالمنا العربي والإسلامي.. هل وصلكم خبر تدنيس كتاب ربنا جل جلاله في #فلسطين على أيدي المحتلين الغاصبين
فقد أقدم عدد من المستوطنين بالاعتداء على مسجد في مدينة #نابلس دخلوه بالكلاب ومزقوا فيه المصاحف. #القرآن_يدنس pic.twitter.com/RJwBQtGbJK
الحرب الدينية تستعر.. مستوطنون يعتدون على كتاب الله في نابلس— فِلَســ𓂆ـطِيْنُ (@rawan202348) June 23, 2023
من ينتقم ويحمي المسجد؟#القرآن_يدنس #جرائم_الإحتلال #جيش_فلسطين_الالكتروني pic.twitter.com/9AK3m7HjvB