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#القرآن_يدنس .. مغردون يتفاعلون بغضب مع جريمة المستوطنين في رام الله

23 يونيو 2023 . الساعة 19:02 بتوقيت القدس
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#القرآن_يدنس .. مغردون يتفاعلون بغضب مع جريمة المستوطنين في رام الله
خاص فلسطين أون لاين

تفاعل مغردون بغضب عبر مواقع التواصل الاجتماعي مع جريمة إحراق المستوطنين للقرآن الكريم بعد اقتحامهم مسجدا في بلدة ترمسعيا شمالي مدينة رام الله.

وغردوا على وسم #القرآن_يدنس، بعدما هاجم مئات المستوطنين، عصر الأربعاء الماضي، قرية ترمسعيا وأطلقوا الرصاص الحي مما أدى لاستشهاد مواطن وإصابة عددٍ آخر، وحرق عشرات المنازل والمركبات، والاعتداء على مسجد في البلدة وتدنيسه بالكلاب وكسر نوافذه وتمزيق نسخ من القرآن الكريم.

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وفي يلي عدد من التغريدات التي نشرها الناشطون والمغردون على موقع تويتر الأكثر تفاعلا حول الجريمة:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

المصدر / فلسطين أون لاين
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