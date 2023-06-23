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إصابات بالرصاص والاختناق خلال مسيرة "كفر قدوم" الأسبوعية

23 يونيو 2023 . الساعة 18:56 بتوقيت القدس
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إصابات بالرصاص والاختناق خلال مسيرة "كفر قدوم" الأسبوعية

أصيب أربعة فلسطينيين بالرصاص المعدني المغلف بالمطاط، والعشرات بالاختناق خلال اعتداء جيش الاحتلال الإسرائيلي على المشاركين في مسيرة "كفر قدوم" الأسبوعية شرقي قلقيلية، شمالي الضفة الغربية، المناهضة للاستيطان.

وأفادت مصادر محلية، بأن جنود الاحتلال أطلقوا الرصاص المعدني المغلف بالمطاط بكثافة، ما أدى لإصابة أربعة شبان، عولجوا جميعهم ميدانيا.

وأشارت إلى أن المئات من أبناء البلدة شاركوا في المسيرة التي انطلقت تنديدا بجرائم الاحتلال، وذلك بعد أداء صلاة الجمعة في مسجد عمر بن الخطاب، مرددين الشعارات الوطنية المنددة بجرائم المستوطنين.

وتطالب مسيرة "كفر قدوم" الأسبوعية، التي تنظم منذ نحو خمس سنوات، بفتح شارع القرية المغلق منذ نحو 20 عاما، وأدى إلى عزلها عن محيطها، وتكبيد سكانها ساعات طويلة للتنقل من القرية وإليها.

المصدر / فلسطين أون لاين
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