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ريال مدريد يمدد عقد لاعبه حتى 2027

23 يونيو 2023 . الساعة 18:41 بتوقيت القدس
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ريال مدريد يمدد عقد لاعبه حتى 2027

مدد لاعب الوسط الدولي داني سيبايوس عقده مع ريال مدريد، وصيف الدوري الإسباني لكرة القدم، حتّى حزيران/يونيو 2027، بحسب ما أفاد النادي الملكي الجمعة.

وكان من المتوقع أن ينتهي العقد السابق للاعب البالغ 26 عاماً في نهاية حزيران/يونيو الحالي.

قال ريال في بيان "دافع سيبايوس عن قميص مدريد خلال 120 مباراة في 4 مواسم، فاز خلالها بـ 11 لقباً".

وبات سيبايوس ثالث لاعب يمدد عقده مع النادي الملكي بعد زميله في الوسط الألماني توني كروس والمدافع ناتشو.

ويملك ريال عدة خيارات في الوسط بعد التعاقد مع الإنكليزي جود بيلينغهام قادماً من بوروسيا دورتموند الألماني، في حين ترتفع أسهم بقاء المخضرم الكرواتي لوكا مودريتش حيث أشارت وسائل إعلام محلية إلى أن ابن الـ 37 عاماً سيوافق على تمديد عقده خلال الأسبوع المقبل.

المصدر / فلسطين اونلاين
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