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أكد قدرة شعبنا على إفشال مخططات الاحتلال

خريشة يشيد بالتصدي لاعتداءات المستوطنين في الضفة

23 يونيو 2023 . الساعة 18:00 بتوقيت القدس
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خريشة يشيد بالتصدي لاعتداءات المستوطنين في الضفة

أشاد النائب الثاني لرئيس المجلس التشريعي حسن خريشة بتصدي أبناء شعبنا لاعتداءات المستوطنين في الضفة الغربية.

وقال خريشة إن الشعب الفلسطيني يتصدى لاعتداءات المستوطنين بالضفة، وهو قادر على إفشال مخططات الاحتلال.

وأضاف إن "سلوك المستوطنين بالضفة ليس فرديًا، بل هو منظم وبغطاء وتمويل من الحكومة الفاشية". 

وأوضح خريشة أن المستوطنين يمارسون اعتداءاتهم بهدف استفزاز الشعب الفلسطيني وتهجيره من الضفة. 

وتشهد الضفة الغربية هجمات للمستوطنين على منازل المواطنين وحرق لممتلكاتهم ومركباتهم وأراضيهم، بمساندة وحماية قوات جيش الاحتلال.

وتصدى الأهالي لهجمات المستوطنين وأجبروهم على التراجع في مناطق مختلفة من بلدات وقرى الضفة.

وأكدت حركة "حماس" على أنّ الجرائم البشعة التي ارتكبها المستوطنون لن ترهب شعبنا ولن تكسر إرادته، وستكون مقاومتنا أمينة في الدفاع عن شعبنا ورد العدوان بكل الوسائل.

ودعت إلى تشكيل لجان حماية شعبية في كل المناطق لصد عدوان وجرائم المستوطنين، وتحشيد كل الجهود للدفاع عن المدن والقرى والممتلكات، مطالبة السلطة بأخذ دورها في حماية شعبنا أمام إرهاب المستوطنين، والتوقف عن كل السياسات المناقضة لثورتنا في وجه إجرام الاحتلال وحكومته اليمينية المتطرفة.

المصدر / فلسطين أون لاين
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