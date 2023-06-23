تركيا تدين اعتداء مستوطنين على القرآن الكريم بمسجد في نابلس

أدانت وزارة الخارجية التركية بشدة، اقتحام مستوطنين إسرائيليين مسجدا في قرية عوريف جنوبي نابلس شمال الضفة الغربية، واعتداءهم على القرآن الكريم.

وأعربت الخارجية التركية، في بيان، الجمعة، عن قلقها البالغ إزاء تصاعد التوتر مجددا في الأيام الأخيرة بالضفة الغربية.

وقالت: "ندين بشدة الاعتداء الذي قامت به مجموعة من المستوطنين اليهود على كتابنا المقدس القرآن الكريم" عقب اقتحامهم مسجدا في قرية عوريف.

وأضافت: "ننتظر تقديم مرتكبي جريمة الكراهية غير المقبولة هذه إلى العدالة في أقرب وقت".

وتابعت: "مرة أخرى، ندين بشدة الهجمات التي نفذتها مجموعات من المستوطنين في مناطق مختلفة من الضفة الغربية وقتل القوات الإسرائيلية مدنيا فلسطينيا".

ومنذ الثلاثاء، تشهد عدة قرى وبلدات فلسطينية هجمات من قبل مستوطنين، تسببت بحرق وتكسير عشرات السيارات والمنازل.

المصدر / فلسطين أون لاين