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"التشريعي": اعتداء الاحتلال ومستوطنيه على المساجد إشعال للحرب الدينية

23 يونيو 2023 . الساعة 17:20 بتوقيت القدس
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"التشريعي": اعتداء الاحتلال ومستوطنيه على المساجد إشعال للحرب الدينية

 قال المجلس التشريعي الفلسطيني إن اعتداء المستوطنين على أحد مساجد عوريف بمدينة نابلس وتمزيق نسخ القرآن الكريم، تمادي في إرهاب الاحتلال وإشعال لحربه الدينية التي سترتد وبالا عليه.

وأوضح رئيس المجلس التشريعي بالإنابة د. أحمد بحر في تصريح صحفي، أن هذه الجريمة النكراء تمثل اعتداء ليس فقط على المسلمين في العالم إنما للمبادئ الإنسانية الدولية.

ودعا أبناء شعبنا في كل أماكن تواجده للتصدي لحملات الاحتلال ومستوطنيه المسعورة التي تستهدف المقدسات.

ولفت أن صمت المجتمع الدولي على هذه الانتهاكات الصارخة وعدم محاسبة الاحتلال عليها يعد تشجيعا له للإستمرار في ارتكابها.

 

المصدر / فلسطين أون لاين
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