فلسطين أون لاين

آخر الأخبار

"لجنة المتابعة" تدين إعتداءات المستوطنين على حرمة المساجد وتدنيس المصاحف

كشف تنسيقات مصرية للسفر عبر معبر رفح الأحد 25 يونيو

"القسام" تنعى قائدًا ميدانيًا توفي بعد صراعٍ مع المرض

الجهاد الإسلامي: هتك الحرمات المقدسة امتداد للعدوان وسيزيد من لهيب المقاومة

رضوان: الاحتلال يسعّر حربًا دينية في المنطقة لن يسلم منها أحد

حماس تُدين تدنيس المستوطنين للمساجد وتمزيق القرآن في قرية عوريف

عشرات الآلاف يؤدون صلاة الجمعة في المسجد الأقصى

القانوع: تدنيس المستوطنين للمساجد والمصحف الشريف تصعيد خطير للحرب الدينية

وثائق مسربة: الاحتلال سمّم أراضي قرية عقربا عام 1972 بهدف إخلاء سكانها

كتلة بيرزيت تدعو لأداء صلاة الجمعة في حرم الجامعة رفضاً للاعتقال السياسي

دعت لتصعيد المقاومة بكل أشكالها

"لجنة المتابعة" تدين إعتداءات المستوطنين على حرمة المساجد وتدنيس المصاحف

23 يونيو 2023 . الساعة 16:36 بتوقيت القدس
...
آثار اعتداء المستوطنين على المساجد في الضفة الغربية

أدانت لجنة المتابعة للقوى الوطنية والإسلامية بشدة مهاجمة المستوطنين المتطرفين القرى والبلدات الفلسطينية في ترمسعيا وعوريف وتدنيسهم المساجد ودخولها بالكلاب وحرق المصاحف وتمزيقها وإحراق المنازل والسيارات الفلسطينية، تحت سمع وبصر وحماية حكومة الاحتلال الفاشية.

وأكدت لجنة المتابعة أن "هذا السلوك يستهدف مقدساتنا وعقيدتنا وكرامتنا"، محذرة أنه سيؤدي لإشعال حرب دينية كبيرة في المنطقة، حرب لن تبقي ولن تذر، وستحرق المنطقة بأكملها بلهيبها، وسيدفع العدو ثمناً باهظاً لهذه الاعتداءات العنصرية.

ودعت لجنة المتابعة أبناء شعبنا في كل مكان لتصعيد المقاومة بكل أشكالها، واستهداف المستوطنين وجنود الاحتلال حيثما كانوا وتواجدوا، واستخدام جميع الوسائل المتاحة لتحويل حياة المحتلين إلى جحيم.

وطالبت المجتمع الدولي ومؤسساته بالإسراع للضغط على الاحتلال لوقف استفزازاته التي ستؤدي حتماً لانهيار كامل في استقرار المنطقة.

المصدر / فلسطين أون لاين
إعلان الثانوية العامة صفحات داخلية إعلان الثانوية العامة صفحات داخلية
#المقاومة #تدنيس #اعتداءات المستوطنين #الضفة الغربية #لجنة المتابعة للقوى الوطنية والإسلامية #حرمة المساجد #المصاحف

تعليق عبر الفيس بوك

متعلقات

الأكثر قراءة