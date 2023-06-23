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"القسام" تنعى قائدًا ميدانيًا توفي بعد صراعٍ مع المرض

23 يونيو 2023 . الساعة 15:49 بتوقيت القدس
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نعت كتائب الشهيد عز الدين القسام الجناح العسكري لحركة "حماس"، أحد قادتها الميدانيين من مدينة رفح جنوب قطاع غزة، والذي توفي بعد صراعٍ مع المرض.

ونعت القسام في بيانها العسكري القائد الميداني/ إياد حسن الشريف، (52 عاماً) من مسجد "الرباط" في رفح جنوب قطاع غزة، والذي توفي اليوم الجمعة 05 ذو الحجة 1444هـ الموافق 23/06/2023م بعد صراع مع المرض.

وقالت الكتائب في بيانها: "ليمضي إلى ربه بعد حياةٍ مباركةٍ حافلةٍ بالعطاء والجهاد والتضحية والرباط في سبيل الله، نحسبه من الشهداء الأبرار الأطهار ولا نزكي على الله أحداً".

المصدر / فلسطين أون لاين
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