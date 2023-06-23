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بالصور عشرات الآلاف يؤدون صلاة الجمعة في المسجد الأقصى

23 يونيو 2023 . الساعة 13:50 بتوقيت القدس
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أدى عشرات آلاف الفلسطينيين صلاة الجمعة اليوم في المسجد الأقصى المبارك، رغم تشديدات الاحتلال على الحواجز المنتشرة في القدس ومحيطها.

 وقالت مصادر مقدسية إن نحو 55 ألف مصل من أهالي القدس والداخل المحتل ومن تمكن من الوصول للمسجد من الضفة أدوا الصلاة في باحاته ومصلياته المسقوفة.

 وعرقلت قوات الاحتلال وصول مئات المواطنين من سكان الضفة الغربية إلى مدينة القدس، لأداء صلاة الجمعة في المسجد الأقصى.

وخلال خطبة الجمعة دعا خطيب الأقصى الشيخ محمد سليم، لشد الرحال إلى المسجد الأقصى للصلاة والرباط والحشد فيه من كل قرية ومدينة ومخيم لأن الرباط يرضى الله ويحفظ مسرى النبي.

 وقال الشيخ سليم:" كونوا حول أقصاكم كالسوار في المعصم، وكونوا فيه أوتادا ثابتة، وسياجا للقدس والقضية والمسجد الأقصى."
 
 وأكد خطيب الأقصى أن تضحيات شعبنا عظيمة، متسائلاً عن موقف الحكام العرب من خطة تقسيم الأٌقصى مكانياً. 

 وحذر الشيخ سليم من المناهج المحرفة التي تستهدف الأجيال الناشئة، داعياً الأسر المسلمة للانتباه لما يدرس لأبنائهم.

المصدر / فلسطين أون لاين
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#الأقصى #صلاة الجمعة

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