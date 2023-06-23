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القانوع: تدنيس المستوطنين للمساجد والمصحف الشريف تصعيد خطير للحرب الدينية

23 يونيو 2023 . الساعة 12:01 بتوقيت القدس
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قال الناطق باسم حركة حماس عبد اللطيف القانوع، إن الهجمة المسعورة من قبل قطعان المستوطنين على مقدساتنا وتدنيس للمساجد وحرق وتمزيق المصاحف في قريتي عوريف وترمسعيا، تصعيد خطير للحرب الدينية التي تشنها حكومة المستوطنين الفاشية على شعبنا ومقدساتنا.

وأضاف القانوع في تصريحات صحفية؛ أن تصعيد الحرب الدينية بحق مقدساتنا وحرق القرآن الكريم في مساجدنا يتطلب استنفار أهلنا وجماهير شعبنا في الضفة الغربية لمواجهة الاحتلال والتصدي لجرائم المستوطنين وإشعال الأرض لهيباً تحت أقدام المحتلين وقطعان المستوطنين

وشدد على أن هذا التصعيد الخطير الذي تمارسه الجماعات المتطرفة بدعم من حكومة الاحتلال يتطلب تحركاً عربياً وإسلامياً للذود عن حرمة المساجد والمقدسات الإسلامية  وهو ما يتوجب على علماء المسلمين وجماهير الأمة العربية والإسلامية فضح جرائم الاحتلال وحشد الطاقات لدعم شعبنا وتعزيز صموده في مواجهة الاحتلال.

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#حماس #هجمات المستوطنين #القانوع

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