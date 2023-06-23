قوات الاحتلال تقتحم نابلس وتعتقل أسيرين محررين

اقتحمت قوات كبيرة من جيش الاحتلال فجر اليوم الجمعة محيط مخيم عسكر ومنطقة المساكن الشعبية في مدينة نابلس.

وقالت مصادر فلسطينية إن اشتباكات عنيفة دارت بين مقاومين وقوات الاحتلال المقتحمة لأجزاء من مدينة نابلس.

وأضافت أن قوات الاحتلال اعتقلت الأسيرين المحررين عاصم بشكار وعامر المصري عقب اقتحام منزلهما في حي المساكن الشعبية شرق نابلس.

وأشارت إلى أن قوات الاحتلال نشرت قناصة في عدة بنايات خلال اقتحام مخيم عسكر وسط اشتباكات مع مقاومين.

وأفاد الهلال الأحمر بإصابة شاب بالرصاص الحي بالبطن، وآخر في الرقبة والكتف خلال اقتحام مخيم عسكر، وحالتهما مستقرة وتم نقلهما إلى مستشفى رفيديا.

وفي مدينة الخليل اعتقلت قوات الاحتلال الأسير المحرر صهيب الشقدام والشاب عبد الله أكرم اخليل عقب اقتحام منزليهما في بيت أمر شمال الخليل.

المصدر / فلسطين أون لاين