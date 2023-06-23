ماسك وزوكربيرغ يتواعدان على نِزال في قفص

تواعد المليارديران الأمريكيان إيلون ماسك ومارك زوكربيرغ على نِزال في قفص.

ويعدّ ماسك (رئيس تويتر) وزوكربيرغ (رئيس ميتا) من أكبر أقطاب التكنولوجيا في العالم.

ونشر ماسك، الذي يتمّ عامه الـ 52 في وقت لاحق من الشهر الجاري، رسالة عبر تويتر قال فيها إنه "يتطلّع إلى نزال في قفص" مع زوكربيرغ.

بعد ذلك، نشر زوكربيرغ -البالغ من العمر 39 عاما- عبر تويتر صورة لتغريدة ماسك، ثم علّق عليها قائلا: "دلّني على مكان النزال".

ثم ردّ ماسك على زوكربيرغ قائلا: "فيغاس أوكتاغون".

وتعتبر أوكتاغون حَلبة للمنافسة محاطة بسياج تُستخدم لإقامة مباريات فنون القتال المختلط، والتي تنظمها شركة "يو إف سي" في مدينة لاس فيغاس بولاية نيفادا.

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كما غرّد ماسك قائلا: "أجيد هذه الحركة العظيمة التي أسمّيها 'ذا وولروس' حيث أجثُم فوق خصمي ولا أفعل أي شيء".

بعد ذلك، نشر ماسك في تغريدات عبر تويتر عدداً من مقاطع الفيديو القصيرة التي تصوّر عددا من حركات "ذا وولروس". وربما أراد صاحب تويتر بذلك أن يقول إن نزاله مع زوكربيرغ لن يكون صعبا البتّة.

كما غرّد ماسك قائلا: "غالبا، لا أمارس التمرينات الرياضية، باستثناء ملاعبة أطفالي وتطويحهم في الهواء".

أما زوكربيرغ، فهو يتلقى تدريبات على فنون القتال المختلط، وقد فاز صاحب ميتا مؤخرا في دورات رياضة الدفاع عن النفس "الجوجيتسو".

وتداول ناشطون على نطاق واسع عبر منصات التواصل الاجتماعي محادثات المتنافسَين - ماسك وزوكربيرغ.

واختلفت توقّعات روّاد منصات التواصل الاجتماعي بشأن مَن سيغلب في النزال، فيما شارك آخرون ميمات وملصقات إعلانية للنزال.