إصابات في سلوان جراء اعتداءات الاحتلال ومستوطنيه

أصيب خمسة مقدسيين، مساء اليوم الخميس، في هجوم للمستوطنين بحماية قوات الاحتلال الإسرائيلي، على بلدة سلوان جنوبي المسجد الأقصى المبارك، في القدس المحتلة.

وأفادت جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني في القدس، في بيان، بأن طواقمها تعاملت مع خمس إصابات، جراء اعتداء المستوطنين وقوات الاحتلال على المواطنين في بلدة سلون، بالضرب وإطلاق قنابل الغاز السام المسيل للدموع.

وتتعرض بلدات وقرى الضفة الغربية، المحاذية للمستوطنات الإسرائيلية، وبلدات القدس المحتلة، لاعتداءات مكثفة من المستوطنين، بحماية من جيش الاحتلال، أدت إلى استشهاد وإصابة عدد من الفلسطينيين، وحرق مزارعهم، وتدمير ممتلكاتهم.

المصدر / فلسطين أون لاين