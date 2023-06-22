فلسطين أون لاين

آخر الأخبار

"القسام" تنشر مشاهد مصورة لعملية الاستشهادي إسماعيل المعصوابي

مطالبات بتوفير أموال استكمال إعمار مخيم "نهر البارد" شمالي لبنان

دعا لمواجهة عدوان المستوطنين.. حنيني: سياسة الاغتيالات لن تثني شعبنا عن المقاومة

دعوات لإحياء "الفجر العظيم" ومواصلة الاعتكاف بالأقصى خلال ذي الحجة

قطر تدين اعتداءات المستوطنين وتدعو إلى تحرك دولي عاجل لوقفها

وقفة غضب في حيفا تضامنا مع الجولان وجنين ونابلس

واشنطن تعلن العثور على حطام قرب موقع "تيتانيك"

"الحركة العالمية": استشهاد 23 طفلا فلسطينيا منذ بداية العام الجاري

المستوطنون يقيمون بؤرة جديدة شمال القدس

الأطر الطلابية تؤكد تذليل العقبات لإجراء الانتخابات الطلابية في جامعات غزة

دماء الشهداء بيعة على نهج المقاومة

"العواودة": مقاومة الضفة تتطور وشعبنا لن يصمت على جرائم الاحتلال

22 يونيو 2023 . الساعة 22:58 بتوقيت القدس
...
انتصار العواودة

قالت الناشطة السياسية انتصار العواودة إن شعبنا الفلسطيني لن يستسلم ولن يقبل حياة الاستكانة والصمت على جرائم الاحتلال وطغيانه المتواصل بحقه ومقاومته وقضيته.

وأكدت العواودة أن الفلسطيني يقدم الشهيد ويفتخر به، ويتباهى بجنازته ويبايعه على استمرار نهجه، لهذا لم تتوقف مقاومته منذ عشرات السنوات، بل تتطور وتتعاظم، وفي كل يوم يقترب من معركة التحرير.

وأضافت أن الفلسطيني قرر المقاومة منذ بناء أول مستوطنة للمحتل إبان الانتداب البريطاني، وسطر أروع الملاحم البطولية التي تُعد مدرسة تتعلم منها الأجيال كيف يكون حرا وشريفا.

وأردفت: "قدر الشعب الفلسطيني أن يذبح على مقصلة الاحتلال الأشد وقاحة في التاريخ الانساني، فمنذ وطأت أقدامه أرض فلسطين والقتل والإجرام ديدنه".

واعتبرت أن أعداد الشهداء خلال الأيام الماضية ومنذ بداية العام يؤكد المؤكد بأنه احتلال بنى كيانه على جماجم الفلسطينيين.

ولفتت إلى أن العالم الذي يكيل بمكيالين لم ينصف الفلسطيني، ولم يعلق الفلسطيني آمالا إلا على شرفاء العالم وأحراره، وأبطال أمتنا، والمؤسسات الحقوقية المستقلة التي لا تخضع لابتزاز أعداء الشعب الفلسطيني.

ودعت أحرار العالم لأن يهبّوا لنصرة الفلسطيني بكل الوسائل المتاحة من اعتصامات ومسيرات رفضا لعدوانه، كما نجحت سابقا في رفع قضايا ضد المتورطين في جرائم حرب من رموز الكيان الغاصب.

وشددت على أن فلسطين ستبقى قضية أمة عربية واسلامية ففيها المسجد الأقصى الذي لا يقبل التقسيم والتهويد، وجب على كل شريف ان يسرع في بذل الغالي والنفيس لنصرته، وحماية الدم الفلسطيني الذي يراق على عتباته.

واستشهد 14 فلسطينيا بنيران جيش الاحتلال الإسرائيلي في مناطق متفرقة بالضفة الغربية، منذ أول أمس.

وارتقى الشهداء في محافظات عدة بالضفة، منها جنين التي تعرضت لعملية اغتيال جوية استهدف ثلاثة مقاومين، ارتقوا على اثرها شهداء.

والشهداء الأربعة عشر هم: خالد عزام عصاعصة، وقسام فيصل أبو سرية، وأحمد يوسف صقر، وقيس مجدي جبارين، وأحمد فايز دراغمة، وزكريا محمد الزعول، وأمجد عارف الجعص.

المصدر / فلسطين أون لاين
إعلان الثانوية العامة صفحات داخلية إعلان الثانوية العامة صفحات داخلية
#المقاومة #الشهداء #الاحتلال الإسرائيلي #الضفة الغربية #انتصار العواودة

تعليق عبر الفيس بوك

متعلقات

الأكثر قراءة