مطالبات بتوفير أموال استكمال إعمار مخيم "نهر البارد" شمالي لبنان

دعت الفصائل الفلسطينية في لبنان، وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "الأونروا" توفير الأموال المطلوبة لاستكمال إعمار مخيمي نهر البارد، والبداوي شمالي لبنان.

جاء ذلك خلال الاجتماع الدوري للفصائل الفلسطينية، في الشمال اللبناني، اليوم الخميس، أكدت فيه على ضرورة وضع خطة طوارئ شاملة للاجئين في لبنان.

و طالبت الفصائل، وكالة "أونروا" بالإسراع في إعمار مدرسة جديدة في مخيم "البداوي"، تكون قادرة على استيعاب الطلاب على دفعتين.

وجاء هذا المطلب بالتوازي مع رفض الأهالي مشروع طرحته الوكالة لبناء مبنى مدرسي في مجمع المدارس القائم، وطالبوا ببناء مبنى جديد.

ويقع مخيم "نهر البارد" للاجئين الفلسطينيين في منطقة "طرابلس" شمالي لبنان، ويضم حوالي 40 ألف نسمة.

وتحوّل المخيم في أيار/مايو 2007، إلى محور لمواجهات بين الجيش اللبناني، وجماعة "فتح الإسلام" التابعة لتنظيم "القاعدة"، وقد أدّت هذه الاشتباكات إلى نزوح سكان المخيم، وتدميره بالكامل ومقتل عدد كبير من الطرفين.

ويقدر عدد اللاجئين الفلسطينيين في لبنان بنحو 200 ألف لاجئ، وفق تقديرات الأمم المتحدة، يتوزع معظمهم على 12 مخيماً ومناطق سكنية أخرى في البلاد.

المصدر / فلسطين أون لاين