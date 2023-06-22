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بالصور جباليا تودّع القائد أيمن منصور ونجله بجنازة مهيبة

22 يونيو 2023 . الساعة 21:25 بتوقيت القدس
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شيّعت جماهير غفيرة شمال قطاع غزة مساء اليوم الخميس، جثمان القائد في كتائب القسام أيمن منصور ونجله عطية، اللذين ارتقيا إثر جريمة إطلاق نار جبانة.

وشارك في مسيرة التشييع قادة وعناصر كتائب القسام، والمئات من المواطنين، الذين انطلقوا نحو المقبرة الشرقية، بعد تأدية صلاة الجنازة عليهم في المسجد العمري بمدينة جباليا شمال غزة.

وزفت كتائب القسام الجناح العسكري لحركة المقاومة الإسلامية حماس، إلى العلا القائد أيمن منصور (52 عاماً) ونجله المجاهد عطية منصور (31 عاماً)، اللذين ارتقيا صباح اليوم الخميس الموافق 22/6/2023م على يد الغدر والخيانة في جريمة إطلاق نارٍ جبانة بمدينة جباليا شمال قطاع غزة.

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وقالت: "أبو عطية تشهد له ميادين الجهاد كافةً بصدقه ورباطه وجهاده وتصدّره لعددٍ من المواقع القيادية كان أبرزها نائباً لقائد لواء الشمال، وتعرض خلال مسيرته الجهادية لمحاولات اغتيال من قبل العدو وقصف بيته وقدم في سبيل الله الكثير، نحسبه ونجله من الشهداء والله حسيبهم ولا نزكي على الله أحداً".

وسألت الله تعالى أن يتغمد الشهداء بواسع الرحمة وأن يلهم أهلهم ومحبيهم وشعبنا الصبر والسلوان، وستبقى سيرتهم وفعلهم نبراساً لنا على طريق تحرير فلسطين بإذن الله.

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المصدر / فلسطين أون لاين
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#كتائب القسام #جباليا #القائد أيمن عطية

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