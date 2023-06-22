فلسطين أون لاين

آخر الأخبار

وقفة غضب في حيفا تضامنا مع الجولان وجنين ونابلس

واشنطن تعلن العثور على حطام قرب موقع "تيتانيك"

دعوات لإحياء "الفجر العظيم" ومواصلة الاعتكاف بالأقصى خلال ذي الحجة

المستوطنون يقيمون بؤرة جديدة شمال القدس

الأطر الطلابية تؤكد تذليل العقبات لإجراء الانتخابات الطلابية في جامعات غزة

شباب رفح يضم مدرب للجهاز الفني

خدمات رفح يتعاقد مع مدافع جديد

عباس يفجر غضبا في تركيا.. تعرف إلى القصة كاملة

قرار حاسم للمحكمة الأسبوع القادم بخصوص فريق من غزة

الشجاعية يستعيد لاعب مخضرم

قطر تدين اعتداءات المستوطنين وتدعو إلى تحرك دولي عاجل لوقفها

22 يونيو 2023 . الساعة 21:18 بتوقيت القدس
...

أدانت دولة قطر اعتداءات المستوطنين الوحشية على عدد من القرى في الضفة الغربية، التي أدت إلى سقوط شهداء وجرحى من المدنيين العزل، لا سيما النساء والأطفال.

وحذّرت وزارة الخارجية القطرية في بيان، اليوم الخميس، من أن "جرائم الاحتلال الإسرائيلي المستمرة بحق الشعب الفلسطيني الشقيق وممتلكاته ومرافق خدماته، ستوسّع دائرة العنف، وتعوّق استئناف العملية السلمية على أساس القرارات الدولية ومبادرة السلام العربية، كما تقوّض الجهود الدولية لتحقيق حل الدولتين".

وشددت على "ضرورة تحرك المجتمع الدولي بشكل عاجل لإلزام الاحتلال الإسرائيلي بوقف جرائمها المروعة في الأراضي الفلسطينية المحتلة، وتقديم مرتكبيها للعدالة الدولية".

وجددت التأكيد على "موقف دولة قطر الثابت والداعم للحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني الشقيق، وفي مقدمتها حقه في إقامة دولته المستقلة على حدود عام 1967، وعاصمتها القدس الشرقية".

المصدر / وكالات
إعلان الثانوية العامة صفحات داخلية إعلان الثانوية العامة صفحات داخلية
#قطر #الشعب الفلسطيني #اعتداءات المستوطنين

تعليق عبر الفيس بوك

متعلقات

الأكثر قراءة