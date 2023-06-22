قطر تدين اعتداءات المستوطنين وتدعو إلى تحرك دولي عاجل لوقفها

أدانت دولة قطر اعتداءات المستوطنين الوحشية على عدد من القرى في الضفة الغربية، التي أدت إلى سقوط شهداء وجرحى من المدنيين العزل، لا سيما النساء والأطفال.

وحذّرت وزارة الخارجية القطرية في بيان، اليوم الخميس، من أن "جرائم الاحتلال الإسرائيلي المستمرة بحق الشعب الفلسطيني الشقيق وممتلكاته ومرافق خدماته، ستوسّع دائرة العنف، وتعوّق استئناف العملية السلمية على أساس القرارات الدولية ومبادرة السلام العربية، كما تقوّض الجهود الدولية لتحقيق حل الدولتين".

وشددت على "ضرورة تحرك المجتمع الدولي بشكل عاجل لإلزام الاحتلال الإسرائيلي بوقف جرائمها المروعة في الأراضي الفلسطينية المحتلة، وتقديم مرتكبيها للعدالة الدولية".

وجددت التأكيد على "موقف دولة قطر الثابت والداعم للحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني الشقيق، وفي مقدمتها حقه في إقامة دولته المستقلة على حدود عام 1967، وعاصمتها القدس الشرقية".

المصدر / وكالات