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المستوطنون يقيمون بؤرة جديدة شمال القدس

22 يونيو 2023 . الساعة 20:42 بتوقيت القدس
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أقام مستوطنون اليوم الخميس بؤرة استيطانية بالقرب من مضارب عرب الكعابنة، شرق قرية مخماس، شمال شرق القدس المحتلة.

وقال الناشط حسن مليحات، إن عددا من المستوطنين اقتحموا منطقة البقعة شرق مخماس، وشرعوا بإقامة بؤرة استيطانية بجوار أحد تجمعات عرب الكعابنة في تلك المنطقة، وذلك بإسناد من قوات الاحتلال.

وأضاف أن استيلاء المستوطنين على هذه البؤرة يأتي في سياق الحرب الديمغرافية التي تشنها دولة الاحتلال ضد الشعب الفلسطيني، وضمن سياسة الاحتلال للاستيلاء على مزيد من الأراضي لأغراض استيطانية.

وأضاف أن إقامة هذه البؤرة في منطقة تقع ضمن النطاق الجغرافي شرق مدينة القدس يوضّح سياسات الاحتلال التي تستهدف إقامة ما يسمى "مشروع القدس الكبرى"، وترحيل التجمعات البدوية التي تحيط بالقدس من جهة الشرق، ما يثير مخاوف تلك التجمعات من خطر اقتلاعها عبر ممارسة التطهير العرقي ضدها.

المصدر / وكالات
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#القدس #بؤرة استيطانية

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