شباب رفح يضم مدرب للجهاز الفني

رفح/ وائل الحلبي:

كشف نادي شباب رفح عن تعيين مدرب مساعد في الجهاز الفني للفريق، بعد اعتذار الكابتن بسام قشطة عن الاستمرار في المهمة للموسم المقبل.

وقرر نادي شباب رفح تكليف قائده وأحد أبرز نجومه السابقين محمد بارود لتولي مهمة المدرب المساعد، لتكون التجربة الثانية له في التدريب بعد الأولى التي خاضها مع خدمات البريج بداية الموسم الماضي عندما عمل مدربا مساعدا مع الكابتن سامي سالم.

ويعد بارود أحد أبرز لاعبي شباب رفح على مدار أكثر من 15 موسم، وساهم في تتويج الفريق بأربعة ألقاب بكأس غزة ولقب كأس فلسطين وثلاثة ألقاب كأس السوبر إلى جانب لقبين بالدوري الممتاز، إلى جانب أنه يحظى بشعبية كبيرة بين جماهير الزعيم.

ورحل بارود عن شباب رفح عام 2019 وخاض تجربتين مع الأقصى وخدمات خانيونس، قبل أن يقرر اعتزال كرة القدم لاعبا وهو في عمر الـ40 والتوجه لمجال التدريب.

وجدد مجلس إدارة شباب رفح الثقة بالجهاز الفني للفريق فور الانتهاء من الانتخابات، ويتكون الجهاز من الكابتن خالد كويك مديرا فنيا والكابتن وائل موسى مدربا عاما والكابتن محمد بارود مدربا مساعدا والكابتن طلعت النمس مدربا لحراس المرمى وعلي الهمص المدير الإداري للفريق وسعيد قشطة أمين العهدة.

ويواصل شباب رفح استعداداته لانطلاق بطولة كأس غزة من خلال التدريبات التي يخوضها الفريق بشكل يومي على شاطئ البحر في ظل تركيز أبو كويك على رفع منسوب اللياقة البدنية، خاصة وأن الموسم القادم سيشهد مشاركة الفريق في بطولتي كأس غزة والدوري الممتاز.