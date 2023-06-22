خدمات رفح يتعاقد مع مدافع جديد

رفح/ وائل الحلبي:

أعلن خدمات رفح تعزيز صفوف الفريق بمدافع جديد، لتعويض الرحيل المحتمل لمدافعه إبراهيم أبو عمير إلى بلاطة وعدم وضوح الرؤية بخصوص بقاء أحمد البهداري في غزة.

وأتم خدمات رفح التعاقد مع المدافع محمود الغول قائد فريق القادسية بعد الجلسة التي جمعت إدارة الناديين بحضور اللاعب، حيث سينضم الغول للأخضر بشكل نهائي لتدعيم صفوفه.

وبدأ الغول مشواره مع القادسية منذ عدة مواسم وقدم مستويات لافتة معه سواء في الدرجتين الأولى والثانية، ويتطلع للظهور بقوة مع خدمات رفح الساعي للحفاظ على لقب الدوري الممتاز للموسم الثاني على التوالي وللمرة الثامنة في تاريخه.

وكان خدمات رفح تعاقد مع ثلاثة لاعبين هم خليل مطر من الصداقة والعائدان للأخضر محمود النيرب ويسار الصباحين، فيما يسعى لإقناع أحمد البهداري للعودة إلى الفريق في ظل عدم تحديد اللاعب موقفه من العودة لاستكمال عقده مع الظاهرية الذي ينتهي بنهاية الموسم القادم.

وكان بلاطة أعلن في وقت سابق تعاقده مع ثلاثة لاعبين من خدمات رفح هم إبراهيم أبو عمير وهلال غواش وأنس الشخريت، لكن يبقى انضمامهم للجدعان مرهون بحصولهم على تصاريح دخولهم إلى الضفة الغربية.