قرار حاسم للمحكمة الأسبوع القادم بخصوص فريق من غزة

غزة / مؤمن الكحلوت:

حددت المحكمة الرياضية الدولية " الكاس" موعد إصدار الحكم النهائي بالقضية التي رفعها اتحاد كرة السلة ضد المحكمة الرياضية الفلسطينية، القاضي بتخسير خدمات البريج للقب دوري كرة السلة، بناء على القضية التي رفعها خدمات المغازي ضد الاتحاد.

وقررت محكمة الكاس اصدار الحكم في موعد أقصاه الثلاثين من الشهر الجاري، بعد الانتهاء من عقد 3 جلسات، بحضور طرفي القضية اتحاد كرة السلة ونادي خدمات المغازي، واستلام كافة الأوراق والوثائق.

وكانت المحكمة الرياضية الفلسطينية قد حكمت بإعادة ترتيب الفرق وتخسير كافة الأندية التي استفادت من فترة القيد الثالثة في الموسم قبل الماضي، وهو ما يعني أن المغازي سيكون بطلاً للدوري.

ورغم قرار المحكمة الرياضية لمصلحة المغازي إلا أن اتحاد كرة السلة لم يلتزم ولم يطبق قرار المحكمة الرياضية وأبقى القرارات على حالها بتتويج البريج باللقب الذي جرى في الملعب، دون أن يستكمل الإجراءات الإدارية والمالية للتتويج.

وأعلن خدمات المغازي عن مقاطعة أنشطة اتحاد كرة السلة الذي رفض تطبيق قرارات المحكمة الرياضية، وعدم المشاركة في بطولة الدوري في الموسم الماضي، الأمر الذي جعل اتحاد كرة السلة يقرر تهبيط المغازي للدرجة الأولى وتحرير جميع لاعبيه من قيوده.

ورفع اتحاد كرة السلة قضية في محكمة الكاس الدولية، ضد قرار المحكمة الرياضية المحلية، ودفع رسوم مالية بقيمة 34 ألف دولار، وعلق دفع المكافآت المالية للبطل ووصيفه.