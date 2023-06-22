الشجاعية يستعيد لاعب مخضرم

غزة / مؤمن الكحلوت:

استعاد نادي اتحاد الشجاعية لاعبه المخضرم حسام وادي، لقيادة الفريق في دوري الدرجة الممتازة الموسم القادم.

وقرر وادي "37" عاما، التراجع عن قرار اعتزاله الذي أعلن عنه في وقت سابق، بعد عودته لغزة قادما من أوروبا التي مكث فيها لمدة عام.

وانتظم وادي في تدريبات الفريق التي انطلقت يوم السبت الماضي، على ملعب الشهيد أحمد الجعبري جنوب مدينة غزة.

وقال مدرب الفريق هيثم حجاج، أن وادي سيكون ضمن الجهاز الفني أيضا بجانب كونه لاعبا، الذي يضم محمد أبو حليمة مدربا عاما، وطارق عفانة مدربا لحراس المرمى.

ويعتبر وادي من أفضل اللاعبين في تاريخ نادي اتحاد الشجاعية، وقاد فريق النادي لتحقيق الثلاثية التاريخية عام 2014، ولعب في صفوف المنتخب الوطني لأكثر 7 سنوات، ويطلق عليه الجوكر لتميزه باللعب في أكثر من مركز، أبرزهما قلب الدفاع والمهاجم الصريح.

وكان الشجاعية قد تعاقد مع 3 لاعبين لتعزيز صفوفه في الموسم المقبل وهم (غسان أبو عودة، وأحمد الغزالي، وفراس الأسمر)، حيث يلعب الأول والثاني في مركز الهجوم، والثالث في خط الوسط، بالاضافة لتجديد عقد المدافع خيري مهدي.

ويتطلع الشجاعية للمنافسة على لقبي بطولتي الدوري والكأس، حيث يمتلك الفريق مجموعة من اللاعبين الموهبين يستطيعون حسم المباريات لصالح فريقهم.