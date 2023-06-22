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إصابة شابين بالرصاص خلال مواجهات مع الاحتلال والمستوطنين في جالود

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بالفيديو إصابة شابين بالرصاص خلال مواجهات مع الاحتلال والمستوطنين في جالود

22 يونيو 2023 . الساعة 18:56 بتوقيت القدس
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أصيب شابان في بلدة جالود جنوب نابلس برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي التي اعتدت على أهالي البلدة والمتضامنين خلال تصديهم لمجموعة مستوطنين هاجمت جالود مساء اليوم.  

وقالت مصادر طبية في نابلس، إن الشابين أصيبا بالرصاص في رأسيهما خلال المواجهات مع قوات الاحتلال والمستوطنين في جالود.

وأفادت مصادر محلية، أن أهالي البلدة والمناطق بها المحيطة بها هبوا للدفاع عن ممتلكات المواطنين في جالود إثر اعتداء عشرات المستوطنين على البلدة عصر اليوم.

وذكرت المصادر أن المستوطنين هاجموا عدة منازل في البلدة، وعاثوا فسادا في ممتلكات المواطنين، فيما أطلقت قوات الاحتلال الرصاص الحي والمطاطي تجاه المواطنين خلال التصدي لاعتداءات المستوطنين.

ومنذ أول أمس تتعرض قرى وبلدات في عدة محافظات بالضفة الغربية لاعتداءات واسعة من المستوطنين المتطرفين بحماية قوات الاحتلال، وذلك على إثر العملية الفدائية في مستوطنة "عيلي" قرب رام الله، والتي نفذها القساميان مهند شحادة وخالد صباح، والتي أسفرت عن مصرع 4 مستوطنين وإصابة أخرين بجروح.

المصدر / فلسطين أون لاين
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