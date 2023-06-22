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منتخب الصالات في المجموعة الخامسة لتصفيات كأس آسيا

22 يونيو 2023 . الساعة 17:56 بتوقيت القدس
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غزة/ وائل الحلبي:

أوقعت قرعة كأس آسيا لكرة القدم الصالات 2024 منتخب فلسطين في المجموعة الخامسة، التي جرت في مقر الاتحاد الآسيوي لكرة القدم بالعاصمة الماليزية كوالالمبور.

وحل فدائي الصالات في المجموعة الخامسة إلى جانب منتخب طاجيكستان الذي يستضيف مباريات المجموعة، بالإضافة لمنتخبي ميانمار والهند، والتي من المقرر إقامتها خلال الفترة من 7 وحتى 11 أكتوبر المقبل.

ويشارك في التصفيات 31 منتخب تم تقسيمهم على ثمانية مجموعات بواقع أربعة منتخبات في كل مجموعة باستثناء مجموعة واحدة ضمت ثلاثة منتخبات، ويتأهل أصحاب المركز الأول إلى جانب أفضل 7 منتخبات تحتل المركز الثاني، إلى جانب منتخب البلد المضيف لكأس آسيا الذي سيتم تحديده لاحقا.

ويطمح منتخب الصالات لحجز بطاقة العبور لكأس آسيا، لتعويض خروجه من دور المجموعات لكأس العرب التي أقيمت في السعودية بداية شهر يونيو الجاري.

ويتولى الأردني شامل الداغستاني تدريب منتخب فلسطين منذ 2017، وقاده في العديد من المسابقات من بينها تصفيات كأس آسيا 2019 والتي شهدت خسارة فدائي الصالات في ثلاثة مباريات وفوز وحيد.

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