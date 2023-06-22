فلسطين أون لاين

آخر الأخبار

مشعل: المقاومة فرضت تغيير قواعد الاشتباك ضد الاحتلال

"الحركة العالمية": أطفال فلسطين في مركز الاستهداف الإسرائيلي

مستوطنون يعتدون على مركبات المواطنين قرب بيت لحم

بعد نفاد الأوكسجين.. الأمال تتلاشى في العثور على الغواصة المفقودة

الجيش اللبنانيّ يعلن توقيف سوريّ جمع معلومات أمنيّة لصالح الاحتلال

هنية يبحث مع رئيس مجلس الشورى بإيران التطورات في فلسطين

غزة: ضبط 4 نقاط عشوائية لتعبئة الغاز وسط الأحياء السكنية

ارتقيا على يد الغدر والخيانة.. القسام تنعى القائد أيمن منصور ونجله

كتلة بيرزيت: اعتقال السلطة لرئيس المجلس اعتداء على الحركة الطلابية

الطاهر: المقاومة في الضفة دخلت مرحلة جديدة وخيار التسوية فشل

مشعل: المقاومة فرضت تغيير قواعد الاشتباك ضد الاحتلال

22 يونيو 2023 . الساعة 17:47 بتوقيت القدس
...

أكد رئيس حركة حماس في الخارج خالد مشعل، أن المقاومة المظفرة المتصاعدة في أراضينا الفلسطينية المحتلة عمومًا، وفي ضفتنا البطلة خصوصا، هي التي فرضت عملياً على الأرض تغيير قواعد الاشتباك ضد الاحتلال وقطعان مستوطنيه.

 وشدد مشعل، اليوم الخميس على أن شعبنا يؤكد أن مسار المقاومة هو الأكثر قدرة على تحقيق تطلعاته المشروعة بالتحرير والعودة، واستنقاذ القدس والأقصى، أمام تهاوي باقي الخيارات التي لم تعد على شعبنا إلا بمزيد من ضياع الأرض، واستباحتها أمام مزيد من الاستيطان والاحتلال.

وأضاف أن "حالة ارتقاء المقاومة في أساليبها النوعية والاحترافية، وبما حققته من خسائر باهظة في صفوف الاحتلال، وانتشار متزايد في الشعور بالخوف والقلق في أوساط الجنود والمستوطنين، إنما يدلّ على جدية قيادة المقاومة بتصعيدها وتطويرها كماً ونوعاً، وفي مختلف الساحات والجبهات، بما يجعلها قادرة على تحقيق أهدافها في التحرير".

وأوضح مشعل أن ما يقوم به جيش الاحتلال وقطعان المستوطنين من جرائم همجية ضد أبناء شعبنا، بما يشمله من هدم المنازل وحرق المزارع واستباحة الأراضي، يتطلب مزيداً من الالتحام والوحدة والشراكة بين أبناء شعبنا وقواه ومقدراته في الداخل والخارج.

وأشار إلى أن ما يقوم به الاحتلال ومستوطنوه من جرائم بحق شعبنا، يفرض على أمتنا العربية والإسلامية الوقوف أمام مسؤولياتها الحقيقية تجاه القضية وشعبنا المقاوم، خاصةً أن المعركة باتت اليوم تحت عنوان القدس والأقصى أكثر من أي وقت مضى.

وتابع رئيس حركة حماس في الخارج "نؤكد ثقتنا المطلقة بقدرة شعبنا، ومقاومته العظيمة على الانتصار على الاحتلال، ومعنا أمتنا وأحرار العالم".

المصدر / فلسطين أون لاين
إعلان الثانوية العامة صفحات داخلية إعلان الثانوية العامة صفحات داخلية
#حماس #الاحتلال #خالد مشعل #الضفة الغربية

تعليق عبر الفيس بوك

متعلقات

الأكثر قراءة