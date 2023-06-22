مستوطنون يعتدون على مركبات المواطنين قرب بيت لحم

اعتدى عشرات المستوطنين على مركبات للمواطنين قرب قرية الجبعة جنوب غرب بيت لحم، جنوبي الضفة الغربية، وذلك بحماية من قوات الاحتلال الإسرائيلي.

وقالت مصادر محلية، إن مجموعة من المستوطنين اعتدت، عصر اليوم الخميس، على مواطنين أثناء مرور مركباتهم في الطريق الرابط بين قرية الجبعة وبلدة نحالين، قرب بيت لحم.

وأضافت المصادر بأن المنطقة الواقعة بين بلدتي الجبعة وتقوع، تشهد اعتداءات متكررة من قبل مستوطنين، يصاب خلالها عدد من الفلسطينيين وتتضرر مركباتهم.

يأتي ذلك في أعقاب يوم دام شهدته بلدة ترمسعيا، قرب رام الله، وسط الضفة، حيث هاجم عشرات المستوطنين، يوم أمس الأربعاء، البلدة وأحرقوا عشرات المنازل والمركبات، وقاموا بإطلاق الرصاص الحي ما أدى إلى استشهاد فلسطيني وإصابة آخرين.

المصدر / فلسطين أون لاين