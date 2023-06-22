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غزة: ضبط 4 نقاط عشوائية لتعبئة الغاز وسط الأحياء السكنية

22 يونيو 2023 . الساعة 15:39 بتوقيت القدس
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ضبطت دائرة مباحث التموين والمعادن الثمينة، بالاشتراك مع الدفاع المدني 4 نقاط عشوائية لتعبئة الغاز المنزلي وسط الأحياء السكنية في عدة مناطق بمحافظات قطاع غزة.

وقالت المباحث في تصريح صحفي اليوم الخميس: "إنها ضبطت أيضًا خلال جولاتها 13 أسطوانة غاز بأحجام مختلفة في تلك النقاط".

وأشارت إلى أنها أحالت المخالفين إلى الجهات المختصة لاستكمال الإجراءات القانونية وفقًا للأصول.

وأكدت المباحث أنها تتابع بشكل مكثف كل نقاط بيع الغاز العشوائي التي تُشكل خطراً على حياة المواطنين.

 ودعت المواطنين إلى الإبلاغ عن أي نقاط عشوائية لبيع الغاز وسط الأحياء السكنية.

المصدر / فلسطين أون لاين
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#قطاع غزة

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