هنية يبحث مع رئيس مجلس الشورى بإيران التطورات في فلسطين

التقى رئيس المكتب السياسي لحركة حماس إسماعيل هنية والوفد المرافق له صباح اليوم الخميس في طهران رئيس مجلس الشورى الإسلامي في إيران الدكتور محمد باقر قاليباف.

وبحث اللقاء التطورات السياسية في فلسطين والمنطقة. حيث شرح رئيس الحركة الأوضاع السياسية القائمة في فلسطين، مشيرًا إلى الأداء البطولي لأبناء شعبنا الفلسطيني في مقارعة المحتل.

وقال هنية: "إن المقاومة اليوم في أحسن صورها، ومتفاعلة في كل أرجاء فلسطين"، مؤكدًا أن الاحتلال الصهيوني على الرغم من جرائمه وسياساته الاستيطانية المتطرفة إلّا أنه إلى زوال.

وتطرق هنية إلى أهمية البرلمانات في تمثيل نبض الشعوب، وأدوارها المحورية في نصرة الشعوب وقضاياها العادلة وعلى رأسها قضية فلسطين، مثمناً دور الجمهورية الإسلامية في إيران في دعم الشعب الفلسطيني ومقاومته الباسلة.

من جانبه شدّد قاليباف على أن قضية فلسطين تمثل الأمة الإسلامية وأن حماس تمثل قلب الشعب الفلسطيني، وأكد استمرار مجلس الشورى الإسلامي في مسير نصرة الشعب الفلسطيني ومقاومته البطلة.

المصدر / فلسطين أون لاين