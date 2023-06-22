ارتقيا على يد الغدر والخيانة.. القسام تنعى القائد أيمن منصور ونجله

نعت كتائب الشهيد عز الدين القسام الجناح العسكري لحركة حماس الشهيد القائد أيمن منصور ونجله عطية، اللذين قضيا بجريمة إطلاق جبانة شمال قطاع غزة.

وقالت الكتائب في بيان ظهر اليوم الخميس: "نزف القائد المجاهد أيمن عطية ديب منصور (52 عاماً) ونجله المجاهد عطية أيمن منصور (31 عاماً)، اللذين ارتقيا صباح اليوم الخميس 04 ذو الحجة 1444 هـ الموافق 22/06/2023م على يد الغدر والخيانة في جريمة إطلاق نارٍ جبانة بمدينة جباليا شمال قطاع غزة".

وأضافت: "أبو عطية تشهد له ميادين الجهاد كافةً بصدقه ورباطه وجهاده وتصدّره لعددٍ من المواقع القيادية كان أبرزها نائباً لقائد لواء الشمال، وتعرض خلال مسيرته الجهادية لمحاولات اغتيال من قبل العدو وقصف بيته وقدم في سبيل الله الكثير، نحسبه ونجله من الشهداء والله حسيبهم ولا نزكي على الله أحداً".





وأكدت الكتائب بأنها تتابع مع جهات الاختصاص التحقيقات المتعلقة بالجريمة.

وسألت الله تعالى أن يتغمد الشهداء بواسع الرحمة وأن يلهم أهلهم ومحبيهم وشعبنا الصبر والسلوان، وستبقى سيرتهم وفعلهم نبراساً لنا على طريق تحرير فلسطين بإذن الله.

وكانت وزارة الداخلية والأمن الوطني، قد أعلنت اليوم، استشهاد القيادي في المقاومة أيمن منصور، ونجله في حادثة إطلاق نار شمال القطاع.

وقال المتحدث باسم وزارة الداخلية، إياد البُزم، إن قياديًا في المقاومة ونجله استشهدا في حادث إطلاق نار بمنطقة جباليا البلد شمالي قطاع غزة.

ونوه البُزم إلى أن الأجهزة الأمنية والشرطة اقتحمت منزلاً تحصن فيه مطلق النار، شمال غزة؛ قبل أن تعثر عليه مقتولاً، ويجري استكمال الإجراءات القانونية في القضية.









المصدر / فلسطين أون لاين