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مباريات الكلاسيكو القادمة بين برشلونة وريال مدريد لموسم 2023-24

22 يونيو 2023 . الساعة 14:30 بتوقيت القدس
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مباريات الكلاسيكو القادم بين برشلونة وريال مدريد لموسم 2023-24.jpg
غزة/ محمد زقوت

أعلنت رابطة الدوري الإسباني لكرة القدم، اليوم الخميس، عن مباريات الكلاسيكو القادمة بين برشلونة وريال مدريد لموسم 2023-24.

ويفتتح نادي ألميريا منافسات بطولة الدوري الإسباني لكرة القدم، يوم الأحد الموافق 13/8/2023، أمام نادي رايو فاليكانو، على ملعب الأول ملعب خوان روخاس.

وكان نادي برشلونة، قد تُوّج بطلًا لبطولة الدوري الإسباني الموسم الماضي، وسيبدأ حملة الدفاع عن لقبه بمواجهة نادي خيتافي، على ملعب الأخير، فيما يبدأ غريمه نادي ريال مدريد مباراته الأولى ضد نادي أتلتيك بلباو على ملعب سان ماميس.

وقد حدد الدروي الإسباني مواجهة الكلاسيكو القادم بين برشلونة وريال مدريد في الجولة 11 والتي ستنطلق مبارياتها يوم 29/10/2023 في مباراة الذهاب على ملعب الأول، بينما تم تحديد مواجهة الكلاسيكو الإياب يوم21/4/2024.

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المصدر / فلسطين أون لاين
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#برشلونة #ريال مدريد

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