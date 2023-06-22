مباريات الجولة الأولى في الدوري الإسباني "لا ليجا" 2023-2024

غزة/ محمد زقوت

أعلنت رابطة الدوري الإسباني لكرة القدم، اليوم الخميس، عن مباريات الجولة الأولى في الدوري الإسباني "لا ليجا" لموسم 2023-2024.

ويفتتح نادي ألميريا منافسات بطولة الدوري الإسباني لكرة القدم، يوم الأحد الموافق 13/8/2023، أمام نادي رايو فاليكانو، على ملعب الأول ملعب خوان روخاس.

وكان نادي برشلونة، قد توج بطلاً لبطولة الدوري الإسباني الموسم الماضي، وسيبدأ حملة الدفاع عن لقبه بمواجهة نادي خيتافي، على ملعب الأخير، فيما يبدأ غريمه نادي ريال مدريد مباراته الأولى ضد نادي أتلتيك بلباو على ملعب سان ماميس.

وستكون مواجهة الكلاسيكو القادم بين برشلونة وريال مدريد في الجولة 11 والتي ستنطلق مبارياتها يوم 29/10/2023.

وحددت لا ليجا فترة التوقف لمناسبة أعياد الميلاد من تاريخ 22/12/2023 حتى تاريخ 1/1/2024، على أن تعود المباريات الدروي يوم 2 يناير من نفس العام.

وإليكم قائمة مباريات الجولة الأولى من الدوري الإسباني لموسم 2023-2024 على النحو التالي:

نادي رايو فاليكانو ضد نادي ألميريا.

نادي أتلتيك بيلباو نادي ريال مدريد.

نادي أتلتيكو مدريد ضد نادي غرناطة.

نادي سيلتا فيجو ضد نادي أوساسونا.

نادي ‎ إشبيلية ضد نادي فالنسيا.

نادي لاس بالماس ضد نادي ريال مايوركا.

نادي خيتافي ضد نادي برشلونة.

نادي فياريال ضد نادي ريال بيتيس.

نادي ريال سوسيداد ضد نادي جيرونا.

نادي قادش ضد نادي ديبورتيفو لاكورونيا.





المصدر / فلسطين أون لاين+مواقع إلكترونية