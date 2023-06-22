هيئة الأسرى: الاحتلال يواصل احتجاز جثامين 11 شهيدًا من "الحركة الأسيرة"

قالت هيئة شؤون الأسرى والمحررين، اليوم الخميس، إنه وبعد تسليم جثمان شهيد "الحركة الأسيرة" محمد ماهر تركمان من محافظة جنين، الذي ارتقى في 14 تشرين الأول/ أكتوبر العام الماضي وذلك ضمن شروط مقيدة، لا تزال سلطات الاحتلال تحتجز 11 جثماناً لشهداء "الحركة الأسيرة".

وأضافت الهيئة في بيان لها، أن سلطات الاحتلال سلمت جثمان الشهيد تركمان بعد 10 شهور من حجزه، مشيرة إلى أنها فرضت شروطاً في غاية الصعوبة، منها منع حضور الجنازة أكثر من 25 شخصاً، ومنع إخبار وسائل الإعلام بأي طريقة.

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وذكرت أنه تم دفن جثمانه في قرية جديدة المكر قضاء عكا المحتلة عام 1948، مسقط رأس والدته، وقد كان شرط من شروط تسليم الجثمان أن يكون الدفن في الأراضي الفلسطينية المحتلة عام 1948.

والشهداء الذين ما زالت تحتجز جثامينهم سلطات الاحتلال هم: أنيس دولة محتجز جثمانه منذ عام 1980، وعزيز عويسات محتجز جثمانه منذ عام 2018، وفارس بارود ونصار طقاطقة وبسام السايح محتجزة جثامينهم منذ عام 2019، وأيضاً سعدي الغرابلي وكمال أبو وعر منذ عام 2020، إضافة إلى سامي العمور المحتجز جثمانه منذ عام 2021، وداود الزبيدي وناصر أبو حميد منذ العام المنصرم 2022. والشيخ خضر عدنان محتجز جثمانه منذ 2 أيار/مايو 2023.

المصدر / فلسطين أون لاين