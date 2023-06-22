"التربية والتعليم" تستنكر عدوان الاحتلال على مدرسة عوريف في نابلس

استنكرت وزارة التربية والتعليم العالي عدوان الاحتلال الإسرائيلي والمستوطنين على مدرسة عوريف الثانوية للبنين في محافظة نابلس.

وأوضحت الوزارة في تصريح صحفي اليوم الخميس 22/6/2023 أنّ قطعان المستوطنين وبحراسة من جيش الاحتلال قاموا اليوم بالاعتداء على مدرسة عوريف وإشعال النيران فيها وحرق أحد الفصول وإتلاف الأثاث المدرسي.

وبيّنت أنّ هذا العدوان هو جريمة بشعة ويندرج ضمن الانتهاكات الخطيرة التي يرتكبها الاحتلال بحقّ العملية التعليمية والطفولة في فلسطين.

كما وطالبت المجتمع الدولي ومنظمات حقوق الإنسان باستنكار هذا الحادث وتقديم مرتكبيه إلى العدالة و لجم إرهاب المستوطنين بحقّ المؤسسات التعليمية الفلسطينية.

المصدر / فلسطين أون لاين