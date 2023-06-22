صحيفة عبرية: حكومة نتنياهو صادقت على بناء 13 ألف وحدة استيطانية بغضون 6 أشهر

كشفت صحيفة (إسرائيل اليوم) العبرية، صباح اليوم الخميس، عن موافقة حكومة اليمين المتطرفة بقيادة بنيامين نتنياهو، عن مصادقتها لبناء 13 ألف وحدة استيطانية في الضفة الغربية والقدس في غضون 6 أشهر فقط.

وبحسب الصحيفة العبرية، فإن حكومة نتنياهو، ضاعفت من عدد الوحدات الاستيطانية التي يتم المصادقة على بناءها في مستوطنات الضفة الغربية وشرقي القدس.

الصحيفة قالت، إنه خلال 6 أشهر فقط، من عمر هذه الحكومة، تم الموافقة على بناء 13 ألف وحدة استيطانية، وهو معدل سنوي يبلغ ضعف عدد الموافقات مقارنةً بتلك التي تم الموافقة عليها إبان إدارة الرئيس الأميركي السابق دونالد ترامب.

اقرأ أيضا: عطاءات لبناء 4500 وحدة استيطانية جديدة بالضفة

وعدت الخطوة بأنه تطور مثير ولافت فيما يتعلق بالبناء الاستيطاني، والذي تم الإعلان أمس عن تعزيزه ببناء 1000 وحدة استيطانية في مستوطنة عيلي، و4500 وحدة في مستوطنات أخرى قبل عدة أيام.

وأكدت صحيفة (إسرائيل هيوم) أن هذه الأرقام المسجلة "غير مسبوقة"، لافتة إلى أنه خلال عهد ترامب في أولى سنواته تم بناء 7 آلاف وحدة، ولكن في العام الأخير من ولايته، والذي يوصف بأنه كان عامًا ناجحًا بشكل خاص، تم الموافقة على بناء أكثر من 10 آلاف وحدة.

وتقول الصحيفة العبرية: إذا لم يكن ذلك كافيًا، فقد وافقت حكومة نتنياهو هذا الأسبوع على قرار لتقصير إجراءات الموافقة على بناء مزيد من الوحدات الاستيطانية.

المصدر / فلسطين أون لاين-مواقع