تزامنا مع اعتداءات المستوطنين.. حملة مداهمات واعتقالات بالضفة

شنت قوات الاحتلال الإسرائيلي فجر اليوم الخميس، حملة مداهمات واعتقالات في مناطق متفرقة بالضفة الغربية، تزامناً مع اعتداءات المستوطنين المتصاعدة بحق الفلسطينيين وممتلكاتهم.

واعتقلت قوات الاحتلال الأسير المحرر قصي خالد من رام الله، والمحرر حسن شحادة ويزن الحسنات من بيت لحم، وأحمد أمجد أبو سنينة وصامد عبد الحميد جوابرة من الخليل.

وطالت اعتقالات الاحتلال الأسير المحرر صهيب عفانة من القدس، ومحمد يوسف الطاهر والشقيقين محمد وأحمد موفق قبها من جنين.

جاء ذلك في أعقاب اعتداءات همجية من المستوطنين على قرى ومناطق فلسطينية عدة بالضفة الغربية، وبينها إحراق المستوطنين لمدرسة عوريف الثانوية جنوب نابلس.

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وهاجم مستوطنون خلال اليومين الأخيرين، منازل المواطنين وأراضيهم في قرى ترمسعيا وحوارة وسنجل واللبن الغربية والشرقية، وسط محاولات من الأهالي للتصدي لهجوم المستوطنين.

وفي ترمسعيا أشعل المستوطنون النار بمنازل المواطنين خلال الهجوم، فيما وصف شهود عيان الحدث بـ"المجزرة".

كما حرق المستوطنون عددا من السيارات، وسط حالةٍ من الغضب في صفوف المواطنين الذي يحاولون التصدي لاعتدائهم، وهجومهم البربري.

وانطلقت دعوات فلسطينية للنفير العام في نابلس وعموم مدن الضفة الغربية، للتصدي لاعتداءات المستوطنين المتصاعدة والهمجية بحق الفلسطينيين وممتلكاتهم.

المصدر / فلسطين أون لاين