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وزير الخارجية الإيراني يصل الإمارات ضمن جولة خليجية

22 يونيو 2023 . الساعة 10:40 بتوقيت القدس
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وزير الخارجية الإيراني يصل الإمارات ضمن جولة خليجية

وصل وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبد اللهيان، الخميس، إلى الإمارات العربية المتحدة، ضمن جولة خليجية شملت سلطنة عُمان وقطر والكويت.

وذكرت وكالة الأنباء الإيرانية "إرنا"، في بيان مقتضب، أن أمير عبد اللهيان وصل صباح اليوم إلى مطار أبو ظبي، في زيارة غير معلنة المدة، حيث كان في استقباله وزير الدولة بوزارة الخارجية الإماراتية خليفة شاهين المرر.

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وأوضحت أن زيارة عبد اللهيان إلى أبو ظبي ستركز على "المحادثات الثنائية وتبادل وجهات النظر حول القضايا الإقليمية والدولية المهمة"، دون ذكر تفاصيل أكثر.

وتعد الإمارات المحطة الرابعة لجولة وزير الخارجية الإيراني في الخليج، والتي شملت أيضا قطر وعُمان والكويت، حيث عقد اجتماعات مع مسؤولين رفيعي المستوى في تلك الدول لتبادل وجهات النظر بشأن التعاون الثنائي والقضايا الإقليمية والدولية، وفق الوكالة.

المصدر / وكالات
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#طهران #وزير الخارجية الإيراني #أمير عبد اللهيان

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