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31 قتيلا و7 إصابات بانفجار داخل مطعم شواء بالصين

22 يونيو 2023 . الساعة 09:34 بتوقيت القدس
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31 قتيلا و7 إصابات بانفجار داخل مطعم شواء بالصين

قتل 31 شخصًا على الأقل في انفجار داخل مطعم في مدينة ينتشوان في شمال غرب الصين، وفق ما ذكرت وسائل إعلام رسمية صباح اليوم الخميس.

وأفادت وكالة "شينخوا" الرسمية نقلا عن لجنة الحزب الشيوعي في المنطقة أن "تسرب غاز نفطي مسال تسبب بانفجار في مطعم شواء" مساء الأربعاء.

وأضافت أن سبعة أشخاص آخرين يتلقون العلاج، أحدهم في "حالة حرجة"، بينما يعاني الباقون من حروق وخدوش.

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وأظهرت لقطات بثتها قناة "سي سي تي في" الرسمية رجال الإطفاء وهم يعملون على إخماد الحريق في موقع الانفجار، بينما يتصاعد الدخان من فجوة في واجهة المطعم.

وتناثرت شظايا الزجاج وغيرها من الحطام في الشارع المظلم، الذي يضم عددا آخر من المطاعم ومحلات الترفيه.

حدث الانفجار قرابة الساعة 8,40 مساء (12,40 ت غ)، في مطعم فويانغ للشواء الذي يقع في حي سكني وسط ينتشوان، عاصمة منطقة نينغشيا التي تتمتع بحكم ذاتي، عشية مهرجان قوارب التنين الذي يستمر ثلاثة أيام.

ولفتت وزارة إدارة الطوارئ إلى أن خدمات الإطفاء والإنقاذ المحلية، أرسلت أكثر من 100 شخص و20 مركبة إلى موقع الحادث في أعقاب الانفجار.

المصدر / وكالات
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